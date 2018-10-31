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Ülkede içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 118 bine yükseldi

Irak'ın Basra vilayetinde kirli içme suyundan zehirlenenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Son 10 gün içinde 4 bin kişi daha zehirlenerek sayı 118 bine yükseldi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 16:24
Ülkede içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 118 bine yükseldi

Irak'ın güneyindeki petrol zengini Basra vilayetinde kirli içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 10 gün içinde 4 bin artarak 118 bine yükseldi.

Irak meclisi bünyesindeki İnsan Hakları Komisyonu'nun Basra ofisinden yapılan yazılı açıklamada, vilayette içme suyunda görülen kirlenmeden dolayı zehirlenen vatandaşların sayısının 118 bine ulaştığı belirtildi.

Komisyon tarafından 10 gün önce yapılan açıklamada, Basra'da içme suyundan zehirlenme vakalarının 114 bine ulaştığı bildirilmiş ve hükümete ağustostan bu yana devam eden soruna ivedi şekilde çözüm bulması çağrısı yapılmıştı.

Irak Su Kaynakları Bakanlığı verilerine göre, Dünya Sağlık Örgütünün içme sularındaki oranının bin 200'ü geçmemesini istediği katı madde oranı Basra'da 7 bin 500 seviyelerine ulaşmış durumda.

Basra, içme suyunu Dicle ve Fırat Nehirlerinin birleştiği Şattülarap'tan temin ediyor. Son dönemlerde suda artan tuz oranı ve çevre kirliliğiyle bunu arıtacak yeterli tesisin olmaması nedeniyle zehirlenme vakalarında artış yaşandı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 16:24
  1. Irak
  2. Basra

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