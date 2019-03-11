Ülkede felaket! Çok sayıda ölü var
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde, şiddetli yağışlar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.11 Mart 2019 Pazartesi 19:23
Brezilya'da aşırı yağışlar, Sao Paulo kentinde ve çevresinde 7 kişinin ölümüne yol açtı.
Sao Paulo itfaiyesinden yapılan açıklamada, Ribeirao Pires'de aşırı yağışlar nedeniyle çöken bir evde 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yağışlar etkisini artıracak
Tamanduatei Nehri'nin taşması sonucu 2, Sao Bernardo do Campo'da da bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Bölgeyi dün gece etkisi altına alan aşırı yağışların sürmesi bekleniyor.
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