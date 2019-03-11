Ülkede felaket! Çok sayıda ölü var Brezilya'nın Sao Paulo kentinde, şiddetli yağışlar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da aşırı yağışlar, Sao Paulo kentinde ve çevresinde 7 kişinin ölümüne yol açtı. Sao Paulo itfaiyesinden yapılan açıklamada, Ribeirao Pires'de aşırı yağışlar nedeniyle çöken bir evde 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yağışlar etkisini artıracak Tamanduatei Nehri'nin taşması sonucu 2, Sao Bernardo do Campo'da da bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Bölgeyi dün gece etkisi altına alan aşırı yağışların sürmesi bekleniyor.

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