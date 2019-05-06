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Ülkede feci patlama! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijer'de bir havalimanı yakınlarında yakıt tankerinin patlaması sonucu 55 kişi hayatını kaybetti.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:17
Ülkede feci patlama! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Nijer'in başkenti Niamey'in doğusundaki Diori Hamani Havalimanı yakınlarında bir yakıt tankerinin patlaması sonucu 55 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

"Patlamaya motosiklet sebep oldu"

Yerel basındaki haberlere göre, İçişleri Bakanı Bazoum Muhammed, olay yerinde yaptığı açıklamada, pazar günü akşam saatlerinde tankerin park ederken devrildiğini ve taşıdığı yakıtın sızmaya başladığını belirtti.

Muhammed, "Çevredeki insanlar sızan yakıtı borularla çekmeye başladı. Bu insanlardan biri tankerin yanına kontağı kapatılmamış bir motosikletle geldi. Patlamaya bu motosikletin motorundaki bir kıvılcım neden oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Muhammed, olayda 55 kişinin öldüğünü, çoğu ikinci ve üçüncü dereceden yanık taşıyan 37 kişinin yaralandığını bildirdi.

2012'den bu yana ilk kez yaşandı

Olay yerini inceleyen Başbakan Brigi Rafini de devletin yaralılara destek vereceğini belirtti.

Petrol üretmeye 2012'de başlayan Nijer'de o tarihten bu yana ilk kez tanker patlaması yaşandı.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:17
  1. Nijer
  2. Niamey
  3. Diori Hamani Havalimanı
  4. yakıt tankeri
  5. İçişleri Bakanı Bazoum Muhammed
  6. Başbakan Brigi Rafini

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