Ülkede feci olay! Foseptik tankına giren 7 kişi öldü
Asya ülkesi Hindistan'da bir otelin foseptik tankına temizlemek için giren 7 kişi hayatını kaybetti.15 Haziran 2019 Cumartesi 14:08
Hindistan'ın batısında bir otelin foseptik tankına temizlemek için giren 7 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti.
Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri, Gujarat eyaletinin Vadodara bölgesinde Dabhoi kasabasında bir otelin foseptik tankına temizlik için giren 7 kişinin zehirlenerek öldüğünü kaydetti.
Tanka tedbirsiz girmişler
Yetkililer, işçilerin güvenlik tedbiri almadan tanka girdiğini ifade etti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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