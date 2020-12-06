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Dünya Ülkede böylesi olmamıştı! Suudi Arabistan’da korkutan görüntü
Dünya

Ülkede böylesi olmamıştı! Suudi Arabistan’da korkutan görüntü

Suudi Arabistan’da dün akşam ülke tarihinin en büyük fırtına ve kasırgası meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 18:19:00 -
Ülkede böylesi olmamıştı! Suudi Arabistan’da korkutan görüntü

Suudi Arabistan'ın El-Jawf eyaletine bağlı Sakaka kentinde dün yerel saatle 19.00 sularında 75 kilometre hızla kasırga vurdu.

Bunun, ülke tarihinde meydana gelen en şiddetli kasırga olduğu bildirilirken, kentte bir çok ev ve aracın zarar gördüğü ifade edildi.

Meydana gelen kasırgada görüş mesafesinin sıfıra indiği kaydedildi.

Kassim Üniversitesi coğrafya profesörü Dr. Abdullah El-Misnad konuyla ilgili yaptığı açıklamda, kasırganın boyutunun bugüne kadarki en büyük doğa olayı olduğunu ifade etti.

El-Misnad, kasırganın hareket hızının yatay olarak saatte 37-75 kilometre hızla ilerlediğini vurgulayarak kendi etrafında dönme hızının tropikal siklonların hızını aştığını söyledi.

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Yorumlar

Hacı Şaban

fitne fucurla uğraşıp batıya ....lik yapan Suud yönetimi ve avanesi Tevbe edip sıratı müstakime dahil olsunlar bu belalardan kurtulurlar Biiznillah
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