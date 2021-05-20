  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Şimdi değilse ne zaman?
Sergen Yalçın'dan itiraf! 'İzlememiştim'
Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku!
Hadi Özışık'ın görevine son verildi
Dünya Ülke yine kana bulandı: Çok sayıda ölü var
Dünya

Ülke yine kana bulandı: Çok sayıda ölü var

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 9 sivil hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 13:07:00 -
Ülke yine kana bulandı: Çok sayıda ölü var

Helmand Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Zaman Hamdard, basına yaptığı açıklamada, Helmand'ın Buşran bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Hamdard, saldırıda 9 sivilin yaşamını yitirdiğini, 2 sivilin de yaralandığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

BM Afganistan Yardım Misyonuna (UNAMA) göre, son zamanlarda en çok can kayıpları yol kenarına yerleştirilen bombaların patlatılması yüzünden yaşanıyor.

Öte yandan Afganistan hükümetine göre yaklaşık 2 haftadır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Peker'in Özışık videosu gündem olmuştu! Abdurrahman Dilipak, Boynukalın bombasını patlattı
Gündem

Peker'in Özışık videosu gündem olmuştu! Abdurrahman Dilipak, Boynukalın bombasını patlattı

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Sedat Peker'in Hadi Özışık ile bir görüşmesini yayımlamasına ilişkin değerlenirmede bulundu.
‘Kademeli normalleşme’ye turizmciler umutlu başlıyor
Ekonomi

‘Kademeli normalleşme’ye turizmciler umutlu başlıyor

Sahip olduğu 25 bini aşkın yatak kapasitesi ve yılda yaklaşık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde ilk sıralarda gelen Balıkesir’in Edremit, Bur..
Mısır Türkiye'ye karşı iki ülke ile anlaştı
Dünya

Mısır Türkiye'ye karşı iki ülke ile anlaştı

Mısır, Rum Yönetimi ve Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de tatbikatlara devam etme konusunda anlaşma sağladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay