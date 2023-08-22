Ülke ülke liste açıklandı! Togg dünyaya damga vurdu

Türkiye’nin ilk elektrikli yerli otomobili TOGG, yeni sahipleriyle buluşurken, TOGG dünyada konuşulmaya devam ediyor. Yapılan araştırmaya göre, en çok yansımanın görüldüğü ülke ABD oldu.

Türkiye’nin ilk elektrikli yerli otomobili TOGG, yeni sahipleriyle buluşurken, TOGG ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Türkiye gündeminde olduğu kadar, dünyanın çeşitli ülkelerinde de takip edilen TOGG, medyada önemli oranda yer buluyor.

Medya Takip Merkezi (MTM)’nin profesyonel dijital medya izleme platformu DigiLUP sonuçlarına göre, binlerce haberde TOGG ile ilgili gelişmeler hakkında haber yapıldı, yorumlar sosyal medyada paylaşıldı.

DigiLUP platformunun, 196 ülke ve 187 dilde tarama yapabilen teknolojisiyle, 16 Temmuz-16 Ağustos 2023 tarihleri arasındaki yansımalara dönük yapılan incelemeye göre; birçok ülkedeki dijital medya mecralarında 3 bin 813 sonuç yayınlandı.

En fazla ABD'de yankılandı

Yapılan incelemeye göre, TOGG ile ilgili en fazla yansıma görülen ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. ABD’yi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas takip etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Amerika’da TOGG’a dair birçok gelişme ve Youtuber bahsetmeleri öne çıkarken, diğer ülkelerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı liderlere TOGG hediye etmesi öne çıktı.

Tüm dijital medya platformlarının incelendiği araştırmada, TOGG ile ilgili en fazla Twitter’da paylaşım yapıldığı görüldü. Toplam sonucun %86,9’unu Twitter gönderileri oluşturdu. Twitter’ı internet siteleri ve bloglar takip etti.

33 Youtube paylaşımında, TOGG içerikli video, test sürüşleri ve yorumlar yayınlandı.

Erdoğan'ın hediyesi yorumlandı

Dünyanın çeşitli ülkelerinde hem haber sitelerinde gelişmeleri yayınlanan hem de sosyal medyada yorumları yapılan TOGG’un, son 1 aydaki sonuçlarında bazı konular öne çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde, liderlere TOGG hediye etmesi en fazla konuşulan konular arasında yer aldı.

Ayrıca, toplam TOGG sonuçları içerisinde, bin 8 adet haber ve yorumda, Recep Tayyip Erdoğan’dan bahsedildi.

T10X modeli önde

TOGG ile yapılan haber ve yorumlarda, bazı modellerden bahsedildi. T10x 135, Sedan 43, CSUV 40 sonuç olmak üzere, toplam 218 sonuçta, TOGG modellerine değinildi.

Olumsuz yorum sadece yüzde 1

DigiLUP platformunda yapılan duygu analizi sonuçlarına göre, yorumların büyük bir kısmı nötr ve pozitif oldu.

Toplam gönderilerin %89,7’i nötr, %9,3’ü pozitifi ve %1’i negatif şekilde yorumlandı.

Olumsuz yorumlarda; TOGG işçilerinin grevde olması, TOGG teslimatındaki gecikmeler, Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı liderlere TOGG hediye etmesi ve bazı siyasi eleştiriler yer aldı.

Olumsuz yorumların yapıldığı ülkelerin dağılımında ise, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya öne çıktı.