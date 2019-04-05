Ülke şokta! Yangın kontrol altına alınamıyor
Güney Kore'nin Sokcho kentinde meydana gelen yangın diğer kentlere sıçramaya başladı. Bir türlü kontrol altına alınamayan yangın sonrası, ilk belirmelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.05 Nisan 2019 Cuma 01:54
Güney Kore'nin Gangwon bölgesinde Sokcho kentinde dağlık alanda başlayan yangın yerleşim bölgesine doğru yaklaşıyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölge halkı taliye edilirken, kuvvetli rüzgâr nedeniyle yangın kontrol alınmasında güçlük çekildiği belirtiliyor.
Yerel medya, yangında şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.
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