Ülke şokta! Irak'ta yolcu feribotu battı, en az 45 ölü var
Reuters haber ajansına konuşan Iraklı kaynaklar, aşırı dolu bir teknenin Dicle Nehri'nde battığını ve en az 40 kişinin öldüğünü açıkladı.21 Mart 2019 Perşembe 16:36
Reuters haber ajansına konuşan Iraklı kaynaklar, faciayı tüm dünyaya duyurdu.
Dicle Nehri'nin Musul'a yakın bir kısmında, aşırı dolu bir tekne sulara gömüldü.
En az 45 kişinin öldüğü bildiriliyor.
Musul Sivil Savunma Yetkilisi Hüsam Halil, ölenlerin çoğunun yüzme bilmeyen kadın ve çocukları olduğunu söyledi.
Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Halil, şimdiye kadar 12 kişiyi kurtarabildiklerini de ifade etti.
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