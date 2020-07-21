Ülke şokta! İki bakanın koronavirüs testi pozitif çıktı

Brezilya Vatandaşlık Bakanı Onyx Lorenzoni, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Perşembe günü Kovid-19'a benzer semptomlar göstermeye başladım. Cuma günü test yaptırdım ve sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.

Kendini iyi hissettiğini belirten Lorenzoni, kendisini karantinaya aldığını ve evinden çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Eğitim Bakanı Milton Ribeiro da Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, tedavi altında olduğunu ve uzaktan çalışmaya devam edeceğini duyurdu.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Bolsonaro, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Bolsonaro'nun kabinesinden daha önce 3 bakanda daha Kovid-19 tespit edilmişti.

Dünyada, ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen ülke olan Brezilya'da, Kovid-19 nedeniyle 79 bin 488 kişi yaşamını yitirdi.