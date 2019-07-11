Ülke şokta! Darbe girişiminde bulunuldu Sudan Askeri Geçiş Konseyi, ülkede yen, bir darbe girişiminde bulunulduğunu açıkladı.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi, ülkede yeni bir darbe girişimi olduğunu ve bunun engellendiğini duyurdu. Ayrıntılar geliyor...

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