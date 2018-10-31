Ülke şokta! Askeri araçlar kullanılamaz durumda

Almanya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada geçen yıl ordunun hizmetine giren askeri araçların sadece 3’te birinin çalışır durumda olduğunun kabul edilebileceği belirtildi.

Alman Stuttgarter Nachrichten gazetesinin haberine göre Almanya Savunma Bakanlığı Resmi Sekreteri Peter Tauber, geçen yıl orduya teslim edilen her 97 askeri aracın yüzde 38'inin, yani askeri araçların tümünün yaklaşık sadece yüzde 37'sinin kullanılabilir olduğunu açıkladı.

Tauber, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin askeri araçların kullanılabilirlik yüzdesini yüzde 70'e çıkarma planı olduğunu kaydetti. Tauber, "Eskisi gibi sanayi sektörünün, üzerinde anlaşılan göstergelere en kısa sürede ulaşması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Birçok askeri araç kullanılır durumda değil

Alman savunma bakanlığının en çok piyade personel taşıyıcı Puma'ların durumundan rahatsız olduğu, geçen yıl teslim edilen 71 aracın sadece 27'sinin kullanılabilir olduğu, bakanlık yetkililerinin ayrıca Airbus A400M askeri nakliye uçaklarının durumundan da memnun olmadıkları, toplam 8 uçaktan sadece 4'ünün çalışır halde olduğu anlaşıldı.

Buna ek olaraksa ordunun hizmetine giren 4 adet Eurofighter Typhoon çok amaçlı avcı uçağından sadece bir tanesinin teknik olarak sağlam olduğu açıklandı.

Alman basını utanç verici olarak yorumladı

Alman gazetecilere göre sorunlar, Almanya'nın NATO'nun askeri operasyonlarına artan katılımından kaynaklanıyor, zira Alman ordusu örgütün 15 görevinde yer alıyor.

Daha önce Washington merkezli askeri dergi The National Interest (NI), Almanya Deniz Kuvvetleri'nin, Avrupa'nın en zengin ülkesi için utanç verici durumda olduğunu, yetersiz finansman ve kötü planlama sonucunda Alman donanmasının temel görevlerini yerine getirecek durumda olmadığını yazmıştı.