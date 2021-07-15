Ülke savaş alanına döndü! Yağmacıların ateşe verdiği binadan bebeğini atarak kurtardı

Güney Afrika’da yağma ve şiddet olayları sırasında ateşe verilen bir binada bebeği ile mahsur kalan anne, bebeğinin hayatını yanan binanın dışında bekleyen vatandaşlara atarak kurtardı.

Ülke savaş alanına döndü

Güney Afrika’da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma’nın 15 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından ülkenin birçok bölgesinde başlayan protestolar, 6. gününe Durban kentinde hız kesmeden devam ediyor. Güney Afrika’nın Kwazu Natal eyaletinin Johannesburg ve Durban kentlerinde bir araya gelen yüzlerce öfkeli protestocu, kent sokaklarını alt üst ederek, çevredeki dükkan ve marketleri yağmaladı.

Savaş alanına dönen kentlerde yağmacıların saldırılarına uğrayan alışveriş merkezlerinde ve binalarda yangınlar çıktı.

Yağmacılar binayı ateşe verdi

Durban’da bulunan bir binanın zemin katında yer alan dükkanlarda yağmacıların hedefi olurken, yağmanın ardından bina ateşe verildi. Ateşe verilen binanın 16’ncı katında bulunan Naledi Manyoni isimli anne dumanları görünce 2 yaşındaki bebeğini de alarak hızla binadan çıkma istedi.

Çocuğunu binadan atmak zorunda kaldı

Yangının olduğu binada asansörlerin çalışmaması nedeniyle merdivenlerden inen anne, kalabalıktan zemin kata ulaşamadı. İkinci katta bulunan bir evin balkonunda binanın üzerine çıkan anne, binanın dışında bulunanlarda bebeğini kurtarmaları için yardım istedi. Çaresiz annenin yardım çığlığına kayıtsız kalmayan vatandaşlar, anne tarafından binadan aşağı atılan bebeği yakalayarak hayatını kurtardı.

Anne yaşadığı dehşeti anlattı

Yaşadığı anları anlatan Manyoni, “Yapabileceğim tek şey tamamen yabancılara güvenmekti" ifadelerini kullanarak, "Tek düşünebildiğim, bebeğimin yaşadığından emin olmaktı" dedi.

72 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan 6 gündür devam eden protestolarda şuana kadar 72 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.