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Siyaset Ülke meselelerini istişare ettiler
Siyaset

Ülke meselelerini istişare ettiler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 21:48:00 -
Ülke meselelerini istişare ettiler

Erdoğan, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı’na başkanlık etti. Eski bakanlar, duayen siyasetçiler Cemil Çiçek, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ve İsmail Kahraman’dan oluşan Kurul’da; Türkiye, bölgemiz ve dünyanın gündemine dair önemli meseleler masaya yatırıldı, karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ayrıca Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu Üyelerini de kabul etti. Bu toplantıda da; başta Kovid-19 salgını ile mücadele olmak üzere sağlık alanındaki tedbirler ve konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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