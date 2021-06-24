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Dünya Ülke liderleri anlaştı! Kritik bölgeye askeri barış gücü
Dünya

Ülke liderleri anlaştı! Kritik bölgeye askeri barış gücü

SADC üyesi ülke liderleri, Mozambik'e terör örgütü Ensar'ul Sunna'ya karşı mücadelesinde destek olmak için asker gönderme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 00:57:00 -
Ülke liderleri anlaştı! Kritik bölgeye askeri barış gücü

Mozambik'in başkenti Maputo'da düzenlenen SADC Toplantısı'nda, terör örgütü Ensar'ul Sunna'ya karşı yürütülen mücadeleye destek için Mozambik'e askeri barış gücü gönderilmesi kararlaştırıldı.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi'nin başkanlık ettiği toplantıda, SADC'nin ülkede yerlerinden edilmiş yüz binlerce ev sahipliği yapan Cabo Verde bölgesinin güneyinde Nacala kasabasında insani yardım operasyon merkezi açmasına karar verildi.

Toplantıda, askeri barış gücünün niceliğine ve bölgeye ne zaman gönderileceğine dair bilgi paylaşılmadı. Afrika'dan 15 ülkenin üyesi olduğu SADC, siyasi krizlere ve bölgesel sorunlara müdahale ediyor.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Fransız petrol devi Total, Cabo Delgado bölgesindeki tesislerine yönelik saldırılar sonrası çalışanlarını Avongi tesisinden 24 Nisan'da geri çektiğini duyurmuştu.
Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı son 4 yılda 800 bine yaklaştı.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Saldırıları gerçekleştiren silahlı grubu yerel halk "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.

 

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