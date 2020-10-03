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Dünya Ülke kana bulandı! Çok sayıda ölü var
Dünya

Ülke kana bulandı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinin Gani Hil bölgesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 20:28:00 -
Ülke kana bulandı! Çok sayıda ölü var

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin bomba yüklü araçla Gani Hil ilçe kaymakamlığı binasını hedef aldığını söyledi.

Diğer saldırganların kaymakamlık binasına girerek saldırmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini belirten Hogyani, saldırıda çoğu sivil 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50'den fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Hogyani, saldırının etkisiyle bölgede bulunan tüm ev ve iş yerlerinin camlarının kırıldığını aktardı. Öte yandan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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