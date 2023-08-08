Ülke genelinde başladı! Gayrimenkul değerleme alanında yeni dönem

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 34. İcra Müdürlüğü'nde "Tüzel Kişi Bilirkişiliği Tanıtım Toplantısı"na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, gayrimenkul değerleme alanında özel hukuk tüzel kişilik bilirkişi uygulamasının ülke genelinde başladığını duyurdu. 2016 yılında 6754 sayılı bilirkişilik kanunuyla yeniden düzenlendiğini belirten Bakan Tunç, şunları ifade etti:

"Tabii bu düzenleme kapsamı içerisinde bilirkişilerin tüzel kişiler tarafından da bilirkişilik yapılabileceği hususu kanunumuzda yer almıştı. Özel hukuk, tüzel kişileri de bundan sonra bilirkişi olarak mahkemelerimiz tarafından tayin edilebilecek. Bunun için de bugün itibariyle tüm ülke genelinde bu uygulama başlamış oluyor. Hepinizin bildiği gibi bilirkişilik müessesesi yargımız açısından çok önemli. Maddi gerçeğe ulaşabilmek için mahkemelerimiz, hakimlerimiz, teknik konularda, uzmanlık gerektiren konularda bilirkişiye başvuruyorlar. Bilirkişilerin verdiği raporlar doğrultusunda da mahkemelerimiz karar veriyor. Tabii bilirkişiler hukuki konularda görüş ifade etmiyorlar. Kendi uzmanlık alanında mahkemenin ondan istediği teknik, özel bilgi gerektiren hususlarda görüş bildiriyorlar. Oy ve görüşüne başvuruluyor. Bu kapsamda da yargılamanın önemli bir unsuru olarak ortaya çıkıyor. Bu açıdan bilirkişilik müessesesine önem veriyoruz."

"Bilirkişi müessesesinin hayata geçirilmesini bugün itibarıyla görmüş oluyoruz"

Bilirkişilik uygulamasının kaliteli olmasının yargıda çıkacak kararları da olumlu yönde etkileyeceğini söyleyen Bakan Tunç, bugün itibarıyla bilirkişilik uygulamasını gördüklerini belirterek, "Bilirkişilik müessesesi ne derece kaliteli olursa, ortaya çıkacak yargı kararları da o derece kaliteli olur. Dolayısıyla bu yargıda özellikle bir kişi uygulamasındaki aksamaların giderilmesi anlamında 2016'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o dönemde ben adalet komisyonundaydım bir kişilik kanununda alt komisyon başkanı olarak görev yapmıştım. Bu müessesenin düzenlenmesiyle ilgili olarak çalışmalarda bulunmuştuk. Bugün de o düzenlemeler içerisinde yer alan özel hukuk, tüzel kişiliği, bilirkişi müessesesinin hayata geçirilmesini bugün itibarıyla görmüş oluyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Cumhurbaşkanımız bilirkişilik müessesesine vurgu yapmıştı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planında bilirkişilik müessesesine vurgu yapıldığını belirten Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planında da özellikle adil yargılanma hakkı açısından bilirkişilik müessesesine vurgu yapılmıştı. Orada da yine özel hukuk, tüzel kişilerinin bilirkişi olabileceğine yönelik bir hedef konmuştu. Yine yargı reformu strateji belgelerinde de bu kapsamda hedefler vardı. Bu hedeflerin de bugün itibarıyla uygulamaya geçtiğini hep birlikte görmüş oluyoruz. Gerçek kişilerin yanı sıra özel hukuk tüzel kişilerinin de özellikle gayrimenkul değerleme alanında çünkü bu bir ihtiyaçtı" dedi.

"Yargının hızlanması açısından önemli bir husus"

Bu durumun yargının hızlanması açısından önemli bir husus olduğunu vurgulayan Tunç, "Uygulamada da çok verimli gittiğini, pilot uygulamada görüyoruz orada özellikle ek rapor alınması noktasında sayıların aşağıya indiğini görüyoruz. İlk raporla yargının tatmin olduğunu görmüş oluyoruz. Binde yaklaşık 10-15 civarında dosyanın ek rapora gittiğini görüyoruz. Bu da tabii süre açısından, yargının hızlanması açısından önemli bir husus. Makul sürede yargılanma açısından da önemli bir husus. Bugün itibarıyla gayrimenkul değerleme anlamında Ankara icra dairesinde bu uygulamayı başlatıyoruz. Önümüzdeki aylarda da yine özellikle muhasebe alanında araç değerleme alanında da bu uygulamayı başlatmış olacağız" ifadelerine yer verdi.

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Bakan Tunç, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu düzenlemeyi gerçekleştiren öncelikle milletvekillerimize, yasama alanında teşekkür ediyoruz. Bu hedefi koyan sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz Adalet Bakanlığı bürokratlarımıza, yurt işleri genel müdürlüğümüze hazırlıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Yargımız açısından, bilirkişilerimiz açısından da faydalı vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak, onların hak kaybına neden olmaması için hassas bir konu olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda da bu çalışmalarda görev alacak olan bilirkişilerimize de yargı mensuplarımıza da kolaylıklar diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum."