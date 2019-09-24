0553 313 94 23

Ülke genelinde 8 ayda 105 bin alkollü sürücü yakalandı

Ülke genelinde polis sorumluluk bölgesinde 8 aylık dönemde yapılan denetimlerde, 105 bin 382 sürücüye "alkol etkisinde araç kullanmak"tan cezai işlem yapıldı.

24 Eylül 2019 Salı 11:26
Ülke genelinde 8 ayda 105 bin alkollü sürücü yakalandı

Ülke genelinde polis sorumluluk bölgesinde 8 aylık dönemde yapılan denetimlerde, 105 bin 382 sürücüye "alkol etkisinde araç kullanmak"tan işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8 ayda 4 milyon 504 bin 293 araç sürücüsüne alkol testi gerçekleştirildi. 105 bin 382 sürücüye alkol etkisinde, bin 94 sürücüye ise uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmaktan ceza kesildi.

Trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 20-21 Eylül tarihlerinde ülke genelinde özel denetim gerçekleştirildi.

Polis ekiplerince denetlenen 73 bin 708 araç ve sürücüsünden bin 451'inin alkol, 13'ünün uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi.

Kontroller sonucu, bin 172 araç trafikten men edilirken bin 354 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Denetim kapsamında tespit edilen 7 bin 180 trafik kural ihlaliyle ilgili işlem yapıldı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 11:26
  1. alkol
  2. Emniyet Genel Müdürlüğü
  3. sürücü
  4. trafik
  5. uyuşturucu
  6. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu
    1. Binlerce kişiyi ilgilendiriyor!..
    2. Salih Tuna İmamoğlu'nu bombaladı:..
    3. 'Bozkırın Tezenesi' mütevazılığıyla..
    4. Trump'tan casus Brunson ile ilgili..
    5. Prof. Dr. Halil Değertekin: Bağırsak..
    6. İstanbul depremi yeniden olur mu?..
    7. Ülke genelinde 8 ayda 105 bin alkollü..
    8. Öykü’cü Özkan ile CHP arasında para..
    9. Belhanda derbide oynayacak mı?
    10. Deprem mi oldu? 24 Eylül 2019 deprem..
    11. Silivri Belediye Başkanı'ndan deprem..
    12. Marmara'da 4.6 büyüklüğünde deprem
    13. Beşiktaş tribünlerinde Sergen Yalçın..
    14. Akdeniz açıklarında 5 büyüklüğünde..
    15. Tartışmalı kararlara son nokta!..
    16. 'Saldırının sonucu felaket ve esarettir'
    17. Ekvador'dan Türk işadamlarına yatırım..
    18. Ormanı ateşe veren hain tutuklandı
    19. KYK burs başvuruları başladı mı?..
    20. Türkiye'de beklenen yaşam süresi..
    21. Milli sporcu yerleştirmeleri için..
    22. ABD Başkanı Donald Trump'tan sürpriz..
    23. Egemen Bağış'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na..
    24. İstanbul'da şiddetli deprem
    25. Meteorolojiden Ege Bölgesi için..
    26. Kılıçdaroğlu işçi kıyımı yapan..
    27. İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu..
    28. Sokak sokak gezdiği kentini tabloya..
    29. Mehmetçik düzensiz göçmenleri dev..
    30. Donald Trump'tan darbeci Sisi'ye destek
    Hülya Koçyiğit’e yakışmadı
    Hülya Koçyiğit’e yakışmadı
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken.... Eski bakan yeni parti kuruyor!
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken.... Eski bakan yeni parti kuruyor!
    Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
    Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
    "Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"
    "Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"
    Melih Gökçek'in paylaşımı olay oldu! 'Her işçi atılışında bunları göstereceğim'
    Melih Gökçek'in paylaşımı olay oldu! 'Her işçi atılışında bunları göstereceğim'

    Günün Karikatürü

    24 Eylül 2019
    İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
    İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
    FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta
    FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta