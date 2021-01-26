Ülke duyurdu: İran ve Panama bandıralı 2 tankerdeki mürettebatı gözaltına aldılar

Endonezya, yasa dışı yakıt taşıdığı gerekçesiyle alıkoyduğu İran ve Panama bandıralı 2 tankerdeki mürettebatın gözaltına alındığını duyurdu.

Sahil Güvenlik Kurumu (BAKAMLA) Protokol ve Halkla İlişkiler Başkanı Wisnu Pramandita, yaptığı açıklamada, yasa dışı yakıt taşıdığı gerekçesiyle alıkonulan 2 tankerde bulunan mürettebattaki 36 İranlı ve 25 Çinlinin detaylı soruşturma için gözlem altında tutulduğunu belirtti.

Tankerlerin evraklarının da incelendiğini aktaran Pramandita, soruşturma kapsamında, İran bandıralı "MT Horse" ve Panama bandıralı "MT Freya" tankerlerinin Batam bölgesine gitmek üzere yolda olduğu bilgisini paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Teuku Faizasyah da yetkili kurumların tankerlerin eylemlerine yönelik soruşturmasının sürdüğünü belirtti.

Endonezya, 24 Ocak’ta, yasa dışı yakıt taşıdığından şüphelenilen İran ve Panama bandıralı 2 tankerin, Batı Kalimantan eyaletine bağlı Pontianak kenti açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından alıkonulduğunu bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, dün, Endonezya Sahil Güvenlik Güçleri tarafından alıkonulan İran gemisi hakkında çelişkili bilgiler aldıklarını belirterek, "Endonezya hükümetinden bize daha fazla bilgi sunmasını istedik. Olayı daha şeffaf ve net olarak bilmek istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.