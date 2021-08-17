Ülke ayağa kalktı! Rusya 330 tonluk nükleer rekatörü düşürdü

Rosatom'un genel müdür yardımcısı Alexander Lokshin dün, reaktör gemisini kurmaya hazırlanan inşaat işçilerinin gemiyi gerektiği gibi sabitleyemediğini söyledi. Associated Press'e göre Lokshin, 10 Temmuz olayında geminin "yavaşça kaydığını ve yere yumuşak bir şekilde dokunduğunu" söyledi. Reaktör hasar görmedi, dedi, ancak Rosatom, halkın projeye olan güvenini yeniden kazanmaya yardımcı olacaksa, onu bir başkasıyla değiştirmeye "hazır" dedi.

Mikhadyuk dün projenin genel yüklenicisinin olayın masraflarını karşılayacağını söyledi. Belta haber ajansına göre , proje için çok sayıda inşaat ve montaj işinin planlandığı gibi ilerlediğini, ancak "reaktör kabuğunun montajının" askıya alındığını söyledi.

Bakan, "Yalnızca iki senaryo mümkün: Ya aynı kabuğun güvenliği onaylandıktan sonra kullanırız. Ya da değiştiririz. Başka bir seçenek yok. Ama artık uzmanlara kalmış. Önceliğimiz nükleer santraldaki koşulsuz güvenlik." dedi.

Rosatom yan kuruluşları OKB Gidropress ve Atomstroyexport, reaktör kabını inceliyor. Denetimin sonuçları projenin müşterisine - Belarus Nükleer Santral Şirketi - ve Gosatomnadzor'a, özellikle Belarus Acil Durumlar Bakanlığı'nın Nükleer ve Radyasyon Güvenliği Departmanına gönderilecektir.

Rosatom'un bir diğer yan kuruluşu olan AEM-Technology, Mayıs ayında Belarus nükleer santralinin VVER-1200 ünitesi 2 için reaktör kabının montajını tamamladığını söyledi.

Mart ayında AEM-Technology, tesisin 1. ünitesi için iç parçaların montajını tamamladığını duyurdu. Reaktör gemisinin kendisi geçen yıl Ekim ayında oraya sevk edildi.

Ostrovets tesisinin ilk ünitesinin Kasım 2018'de, ikinci ünitesinin ise Temmuz 2020'de 2340 MWe net kapasite verecek şekilde işletmeye alınması planlanıyor.