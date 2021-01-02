Ulaştırma ve iletişim yatırımları son sürat devam ediyor! Her şey Türkiye için

Buğra Kardan

AK Parti hükümetleri, bölgesel kalkınmayı arttırmak için ulaşım ve iletişim yatırımlarına ağırlık verdi. 910.3 milyar liraya varan yatırımlarla 81 il birbirine bağlandı, üretim ve ticaret ivmelendi.

Otoyollar devrede

Ulaşım ve haberleşme alanında kat edilen aşamalar ile 2020’ye damga vuran yatırımlar şöyle: *Kara yolunda 2003’te 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğu 28 bin kilometreye çıkarıldı. Böylece her yıl 18.5 milyar lira tasarruf sağlandı, trafik kazalarının -büyük oranda- önüne geçildi. 2020’de de 330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu ve 400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu’nun son kesimi (İzmit-Akyazı bölümü) devreye alındı. İlaveten Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri Yolu, Hayrabolu-Tekirdağ Yolu, Sarıkamış-Karakurt Horasan Yolu ve Manisa Akhisar Yolu trafiğe açıldı.

Havada güçlüyüz

Havalimanı sayısı 26’dan 56’ya yükseltildi. Yeni havalimanlarının inşası ise hız kazandı. Proje bedeli 1 milyar 78 milyon lira olarak ilan edilen Rize-Artvin Havalimanı 2022’nin ilk aylarında faaliyete geçecek. 300 milyon liraya ihale edilen Gümüşhane-Bayburt Havalimanı da 3 sene içinde hizmete girecek. Tokat ve Yozgat havalimanlarında yakında uçaklar iniş kalkış yapacak. Öte yandan İstanbul Havalimanı’nda uçak sefer sayılarını arttıran 3’üncü pist aktif. 3 uçağın aynı anda iniş kalkışını mümkün kılan pist, taksi süresini yarıya indiriyor.

Demir yollarına ağırlık verilecek

AK Parti döneminde demir yolu yatırımlarına yenileri eklendi. Bu dönemde bin 213 kilometresi yüksek hızlı tren (YHT) olmak üzere toplam 2 bin 115 kilometre yeni hat inşa edildi. Sinyalli hatlar yüzde 161, elektrikli hatlar yüzde 176 oranında arttırıldı. Demir yolu ağı 12 bin 803 kilometreye taşındı. 2020’de ise Samsun-Sivas hattı modernize edilerek daha konforlu ve emniyetli hale getirildi. Ankara-İzmir ve Halkalı-Kapıkule hatlarında da ilerleme kaydedildi. Şu anda ulaşım ve iletişim yatırımlarından demir yolları, yüzde 18 pay alıyor. Bu oranın ilk etapta yüzde 50’lere ardından yüzde 60’lara çekilmesi hedefleniyor.

Ekonomiye dev katkı

Erdoğan hükümetleri, 312.2 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattını tamamladı. 7 metro projesiyle ekonomiye 16.5 milyar lira katkıda bulundu. İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Antalya’da açılan metro hatlarını 874 milyon yolcu kullandı. 37.5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve 31.5 kilometrelik Halkalı-İstanbul Havalimanı hatlarında ise çalışmalar devam ediyor. Deniz yolları güçlendiriliyor. Gemi inşada yerlilik oranı yüzde 60-80 olarak belirlenmiş durumda. İlaveten kombine taşımacılığı kuvvetlendirmek için pek çok girişimde bulunuluyor.

Uzayda da iddialıyız

Haberleşme alanında önemli hamleler yapılıyor. Yerli uydulardan Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B’den pek çok ülke yararlanıyor. Türksat 5A uydusu ise bu hafta uzaya fırlatılıyor. 2021 Haziran’da Türksat 5B uydusu uzaya yollanıyor. 2022 başlarında ise Türksat 6A ve Türksat 6B’nin uzaya fırlatılması planlanıyor.

Abone sayısı arttı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ekibince Türkiye, bilgi otobanlarıyla donatıldı. Fiber hat uzunluğu 404 bin kilometreyi geçti. Genişbantta abone sayısı, 78 milyon 400 bine ulaştı. Makinalar arası iletişim abone sayısı 5 milyon 900 bin oldu. 83 milyona dayanan mobil abone sayısının yüzde 90’dan fazlası, son 4 yılda 4.5G kullanmaya başladı.

Kaynakları seferber ediyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Ülkemizin her alanda bölgesinde lider; dünyada da söz sahibi olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bakanlık olarak kara, hava, demir ve deniz yolları ile bilişim otobanlarında hem güvenli hem hızlı hem de kararlı bir şekilde ilerlemek için yerli kaynaklarımızı seferber ediyoruz” ifadelerini kullandı. Karaismailoğlu, Türkiye’nin 6 haberleşme uydusuyla uzayda çok daha güçlü olacağını da vurguladı.