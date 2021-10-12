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Ekonomi Ulaştırma ve haberleşmede 474 hedef belirlendi
Ekonomi

Ulaştırma ve haberleşmede 474 hedef belirlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen “12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası”nda, ulaşımda ve haberleşmede fırsatlar ele alındı, yeni yol haritası belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 21:27:00 -
Ulaştırma ve haberleşmede 474 hedef belirlendi

3 gün süren şuraya, 55 ülkeden 13 bakan katıldı, 105 firma ve 20 bin kişi de ilgi gösterdi. Geleceğin ulaşım ve haberleşme sistemlerinin masaya yatırıldığı panellerde, kullanılacak teknolojilerin “hem çevreci hem de yerli ve milli olması gerektiği” ifade edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5 sektör için 474 hedefin belirlendiğini bildirdi. Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı kabul ettiğini anımsatan Karaismailoğlu, çevreci ve yerli yatırımların gelecekte öne çıkacağına işaret etti. Karaismailoğlu, “Yeşil liman sertifikası gündemimizde yer alıyor. Havacılıkta da sıfır karbona ulaşmayı hedefliyoruz. Kara yollarında da karbon salınımını azaltmak da önceliklerimiz arasında” açıklamasında bulundu.

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