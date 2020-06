Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Önümüzdeki ay yapay zeka (AI) temelli chatbot'u hayata geçireceğiz. Yeni dijital dünyada bizden bilet almak için arayanlar, rezervasyon sistemlerimizde doğrudan AI ile sohbet ederek bilet almaya, rezervasyon değişikliği yapmaya başlayacaklar. Temmuz ayında bunun lansmanını sağlayacağız." dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ulaşım ve altyapı sektör temsilci ve yöneticilerini online olarak düzenlenen "Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi"nde bir araya getirdi.



Gazeteci Hakan Çelik'in moderatörlüğünü yaptığı oturumda konuşan Aycı, dijitalleşmenin hava yolları için büyük önem taşıdığını belirterek, THY'nin rezervasyonlarda başlayan dönüşüme en erken katılan şirketlerden biri olduğunu söyledi.



Aycı, 2000'li yıllarda online ticaretin yaygınlaşmasıyla hava yollarının internet üzerinden bilet satmaya başladığını anımsatarak, "Sanal POS'lardan geçen işlem hacimlerine göre 2000'li yıllarda en fazla kullanılan web siteleri hava yolu şirketlerinin web siteleri haline geldi. Tabii 2010 yılına gelindiğinde bu defa hayatımıza sosyal medya ve mobil uygulamalar girdi. Bundan sonra yeni platformlar devreye girdi." bilgilerini verdi.



Hava yolu şirketlerinin müşteri ile doğrudan iletişim konusunda kendilerini geliştirdiğini anlatan Aycı, dijital optimizasyon ve dijital iş modeli dönüşümü konusunda hayli mesafe kat edildiğini söyledi.



- "Dijital uygulamaları kullanarak rekabette avantaj sağlamaya çalışıyoruz"



Aycı, dijital optimizasyonun aslında dijitalleşen süreçlerle birlikte maliyet avantajı ve verimlilik sağlamak anlamına geldiğini ifade ederek, bu şekilde her bir müşteriye özgü kişisel çözümler sunulduğunu kaydetti.



Dijital iş modeli dönüşümüyle, şirketin iş yapış şekli ile ürün ve servislerine kadar her alandaki temel dönüşümün sağlandığını anlatan Aycı, şunları kaydetti:



"Biz de THY olarak seyahat planlamadan satış kanallarına, müşteri deneyimlerinden sadakat uygulamalarına kadar pek çok alanda dijital uygulamaları kullanarak rekabette avantaj sağlamaya çalışıyoruz rakiplerimize göre. Önümüzdeki ay yapay zeka (AI) temelli chatbot'u hayata geçireceğiz. Yeni dijital dünyada bizden bilet almak için arayanlar, rezervasyon sistemlerimizde doğrudan AI ile sohbet ederek bilet almaya, rezervasyon değişikliği yapmaya başlayacaklar. Temmuz ayında bunun lansmanını sağlayacağız."



- "Kargoda ciddi bir başarı hikayesi yakaladık"



Aycı, koronavirüs salgınının başlamasıyla dijital altyapılarının gücü sayesinde evden çalışma sistemine geçtiklerini ifade ederek, şirketi uzaktan yönetmek konusunda hiçbir sorun yaşamadıklarını söyledi.



THY'nin, pandemi döneminde, daha önceden dijitalleşme konusunda attığı adımların meyvesini topladığını aktaran Aycı, bu süreçte kargo operasyonlarını da dijital şekilde desteklediklerini anlattı.



Aycı, "Yaşadığımız pandemi sürecini en iyi değerlendiren şirketlerden biri olup, hava kargoda dünya sıralamasında 8'incilikten 5'inciliğe gelmemizi, pazar payını yüzde 5'e çıkartmamızı sağladık ve bu anlamıyla kargoda ciddi bir başarı hikayesi yakaladık." bilgilerini verdi.



Yolcu taşımacılığı alanında uçuşların başlamasıyla hızlı bir yükseliş trendi yakalamayı hedeflediklerini anlatan İlker Aycı, şunları kaydetti:



"Yolcu tarafında çok hızlı bir şekilde geri dönüş yapmaya çalışıyoruz. Bir günde 400 sefere ilk ulaşan Eurocontrol'deki tüm hava yolu şirketleri arasında bir numaraya yükseldik. Burada çok kısa bir süre içerisinde bu dönüşümleri tamamlayan şirketimizdeki bilgi işlem platformlarını çok iyi yöneten arkadaşlarımın, uzun yıllardır burada yaptığımız yatırımların sayesinde elde ettik.



Bütün bu büyük şirketlere bir görev daha düşüyor; her birimiz kendi sektörlerimizin en büyük şirketleriyiz, malum... Ekosistemimizi güçlendirmek, ekosistemimizi beslemek ve orada yeni start up'ların gelişmesini, büyümesini sağlayarak, yeni dijital çözümleri sadece inhouse değil gerektiğinde outsource çözümleri de ya da kamu-özel sektör iş birliğiyle, yeni işletmelerin, yeni çözümlerin önünü açacak ekosistemler yaratmamız lazım.



Bu anlamda THY Terminal Sistemi'ni hayata geçirdik, çok kısa bir süre sonra lansmanıyla birlikte tüm bu start up'ların THY dünyasına girebilmelerini, çözüm üretebilmelerini sağlayacakları bir dünyayı da oluşturmaya çalışıyoruz."



- "Takip edilen bir platformuz"



İGA Üst Yöneticisi (CEO) Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda dijital çözümleri verimli bir şekilde kullandıklarını ifade ederek, dünyada rağbet gören robotik çözümleri havalimanında devreye aldıklarını söyledi.



İstanbul Havalimanı'nda kullanılan inovatif çözümlerin başka pazarlarda da otomatik olarak kabul gördüğünü dile getiren Samsunlu, şunları kaydetti:



"Kovid-19 sürecinde biz ultraviyole ile bagajların temizlenmesiyle ilgili TÜBİTAK'ın da desteklediği teknoparktaki bir şirketle beraber bir ürün geliştirdik. Bu ürünün biz bir ay içinde geliştirilmesini sağladık ve şu an aynı ürün hem Türkiye'de hem Türkiye dışında, sadece havalimanlarına değil, alışveriş merkezlerine, hastanelerde 100'den fazla adet satıldı. Bunun sebebi ne? Çünkü biz takip edilen bir platformuz.



Biz ve THY takip edilen uluslararası Türk şirketleriyiz. Bizim platformumuzda oluşturulan teknolojiler her zaman bir referanstır. Bu da Türkiye açısından dijitalleşmenin ürün ve hizmete çevrilmesi boyutunda ciddi anlamda bir avantaj getirecektir."



- İstanbul Havalimanı'nda akıllı kameralar kullanılıyor



Samsunlu, Kovid-19 pandemisiyle birlikte dünyada video streaming'in önem kazandığını ifade ederek, bu alanda yatırımların hızlanması gerektiğini söyledi.



Havalimanında Video Analitik çözümünü kullandıklarını anlatan Samsunlu akıllı kameralarla pek çok noktayı takip ettiklerini kaydetti.



Samsunlu şu bilgileri verdi:



"Akıllı kameralarla paydaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak çözümler sunuyoruz. Nedir mesela? Bugün engelli otoparkına park etmek Türkiye'de büyük bir problemdir. Biz bunu havalimanında çözdük. Akıllı kameralar park eden aracın plakasını polisin önüne düşürüyor. Polis de engelli aracı olmadığını görünce cezayı kesiyor.



Veya en büyük güvenlik sıkıntımız olan sahipsiz bagajlar, aynı şekilde bunu Video Analitik'le yakalıyoruz. Polis gidip bunlara müdahale ediyor. Veya hava tarafında apronda park alanları bellidir. Onun dışında bir yere park edemezsiniz. Yanlış parklanma yapan araçları biz aynı şekilde tespit ediyoruz, bizim hava tarafında operasyondaki arkadaşlarımız ilgili yer hizmetleri şirketini uyarıyor bu konularda. Yine mobil ödemelerde büyük bir hareketlilik var. O nedenle sizin bugün burada ürettiğiniz mobili temassız ödeme çözümleri dünyanın yer yanında kullanılabilir."



- Teknoloji şirketlerinin sayısı artmalı



Kadri Samsunlu, Türkiye'den dünyayla rekabet edebilecek işletmeler çıkarılması gerektiğini ifade ederek, "Siz Türkiye olarak bu işletmeleri çıkartırsanız, buradaki insan kaynağından yararlanırsanız ve insanlara da iyi bir hizmet sağlarsanız ondan sonra bizim havacılık sektöründe bir THY, bir İGA, bir TAV olmaz, bir sürü küçük küçük teknoloji şirketleri olur. Pek çok teknoloji şirketiniz dünyanın her yerinde ürünlerini satmaya başlar, servislerini ihraç etmeye başlar." ifadelerini kullandı.



Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem de yayaların kullanımına sundukları yenilikçi çözümün rağbet gördüğünü ifade ederek, Türkiye'de büyümeyi planladıklarını söyledi.



Bu arada 25 Haziran'a kadar devam edecek zirvenin pek çok sektör paydaşını bir araya getirmesi bekleniyor.