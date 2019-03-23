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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Zillet İttifikı’na Osmanlı şamarını vuracağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, seçim çalışmaları kapsamında memleketi Trabzon’da AK Parti Trabzon İl Başkanlığı’nın organize ettiği etkinlikte muhtarlarla bir araya geldi.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:19
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Zillet İttifikı’na Osmanlı şamarını vuracağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, seçim çalışmaları kapsamında memleketi Trabzon’da AK Parti Trabzon İl Başkanlığı’nın organize ettiği etkinlikte muhtarlarla bir araya geldi.


Düzenlenen toplantıya AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora, Bahar Ayvazoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti Ortahisar ilçe başkanı Temel Altunbaş vemuhtarlar katıldı.


Muhtarlara seslenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “105 yıl önce Çanakkale’de nasıl mücadele verdiysek burada da demokrasi yöntemiyle bu dersi vereceğiz. Osmanlı şamarını Zillet İttifakı’na vuracağız” dedi.


“Türkiye bugün bulunduğu coğrafyada, Avrasya’nın kalbinde lider devlet olma yolunda önemli bir mesafe almıştır” diyen Turhan, “Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulalı 95 yıl oldu. Bu dönem içerisinde son 17 yılda öncesiyle ve sonrasını mukayese ettiğimizde, yapılanları hafızamızdan zihnimizden geçirdiğimizde çok farklılıklar olduğunu hepiniz takdir edersiniz. Bunu muhalefette söylüyor ama seçim arifesine girdiğimiz bir dönemde ana muhalefet lideri bugüne kadar 17 yılda bu ülkede hiçbir şey yapılmadı diyor. Bu anlayış 2000 öncesi siyasi liderlerin bu ülke insanlarını ikna etme, kullanma konusunda akşam yatıp sabah ben insana onu ikna edecek yalanı kullanacağım siyasetini yapmaktan kalan kalıntıdır. Türkiye bugün bulunduğu coğrafyada, bulunduğu bölgede, Avrasya’nın kalbinde lider devlet olma yolunda önemli bir mesafe almıştır” şeklinde konuştu.



"Bu sadece yerel yönetim seçimi değildir"


Bu seçimin sadece yerel yönetim seçimi olmadığını kaydeden Turhan, “Bu seçim sadece yerel yönetim seçimi değildir. Bu seçim içinde bulunduğumuz zaman diliminde ülkemizin bekasıyla ilgili olarak bir karar seçimidir. Çünkü bizim ülkemiz üzerinde hesapları olan tezgâhları olan, oyunları olan birtakım dış güçler ve onların içerideki bağlantıları uzantıları bu seçimde ülkemizin milli birlik ve beraberliğini, istikrarını, istikbalini, istiklalini tehdit etme konusunda bazı oyunlara girmişlerdir” diye konuştu.


Artık hizmet siyasetinin geldiğini kaydeden Turhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Hepimize düşen görev; muhtarından belediye başkanına, encümeninden en üst seviyedeki milletvekiline ve bakanına kadar herkes milletinin hizmetindedir, hizmetkârıdır. Bu bizim siyaset anlayışımızın temelidir. Siz eğer bazı zorluklarla tehditlerle sınav edildiğinizde hemen dünyevi güçlerin önünde boyun eğerseniz Suriye’deki gibi, Iraktaki gibi, Libya’daki gibi geleceğinizi de çoluk çocuğunuzun geleceğini de kaybedersiniz. Bu seçimlerde Türkiye’deki istikrarı oluşturan AK Parti ve onun liderini nasıl ufalarız, nasıl güvenini sarsarız, düşüncesiyle her türlü maddi manevi imkânı kullanan şer güçleri, işbirlikçileri var. Biz de birliğimizle, beraberliğimizle inşallah bu seçimin sonuçlarında bize kefen biçenlere bize tuzak kuranlara tarihi bir dersi 105 yıl önce Çanakkale’de nasıl verdiysek burada da demokrasi yöntemiyle bu dersi vereceğiz ve bir Osmanlı şamarını zillet ittifakına vuracağız.” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:19
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