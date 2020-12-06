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Aktüel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan ilk kadın römorkör kaptanına ziyaret
Aktüel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan ilk kadın römorkör kaptanına ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: - "Gizem Kaptan, bizim çalışma arkadaşlarımızdan bir tanesi. Kaptan olarak ilk defa Bakanlığımızda ve Kıyı Emniyetimizde görev yapmaya başladı. 3 aydır bu görevi yapıyor" - "Onunla çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bayan arkadaşlarımızın sayısının önümüzdeki günlerde artmasını temenni ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-12-06 18:33:23 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan ilk kadın römorkör kaptanına ziyaret

İSTANBUL (AA) - TOLGA YANIK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi "Nene Hatun"u ziyaret ederek, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde denizde göreve başlayan ilk kadın kaptan Gizem Turan ile görüştü.

Bakan Karaismailoğlu, ziyarete ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Karaismailoğlu, "Şu an İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altında çok önemli bir gemideyiz. Nene Hatun Gemisi, tamamen yerli ve milli imkanlarla yapılmış, Yalova'da üretilmiş bir gemi. 18 metre genişliğinde, 88 metre uzunluğunda, Boğaz'da olan kazalara, kirliliğe ve yangınlara müdahale etmek üzere kurulmuş çok donanımlı ve dünyanın sayılı gemilerinden bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Gizem Kaptan'ın hem gemi için hem de Türk boğazları ve kıyı emniyeti için çok önemli bir kişilik olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Gizem Kaptan, bizim çalışma arkadaşlarımızdan bir tanesi. Kaptan olarak ilk defa Bakanlığımızda ve Kıyı Emniyetimizde görev yapmaya başladı. 3 aydır bu görevi yapıyor. Biz de onunla çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bayan arkadaşlarımızın sayısının önümüzdeki günlerde artmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.


- "Mesleğimi çok severek yapıyorum"


Kaptan Gizem Turan da kurumda 3 ay önce çalışmaya başladığını hatırlatarak, "Çok destekleyici bir şekilde başladım. Sayın Bakanımız da burada. Kendisi gelip beni onurlandırdı. Bu geminin yapıldığı tersanede de daha önce 7 aylık tersane kaptanlığı yapmışlığım var. Dolayısıyla benim için özel bir gemi." dedi.

Türkiye'de bu kuruma giren ilk bayan römorkör kaptanı olduğunu vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Benden önce bu mesleği icra eden ablalarım var. Ancak bu kurumda bu konumda görev yapan ilk bayanım. Umarım devlet desteğiyle de benden küçük kardeşlerim için de bir yol açmışımdır diye düşünüyorum. Çok keyifli ve mutluyum. Her zaman denizi çok seviyordum. İzmir doğma büyümeyim. Üniversiteye kadar da hep İzmir'de denizin içerisindeydim. Mesleğimi çok severek yapıyorum. 2009'da İTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği'ne girdim ve denizcilik maceram başlamış oldu.

Uzun seneler bir konteyner firmasında ikinci kaptanlığımın sonuna kadar uzak yolda çalıştım. Daha sonra bu kuruma girmek istedim. İstanbul Boğazı'nda olmak ve büyüleyici etkisinde çalışmak istedim. Şu an kurumdayım ve Boğaz güvenliğinden, emniyetinden, acil durumundan sorumluyum. Keyifle başladım ve keyifle devam ediyorum."

Ziyaretinde Nene Hatun Gemisi'ne ilişkin yetkililerden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu'na, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Ünüvar eşlik etti.

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