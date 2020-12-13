Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2021 yılı bütçesini sundu: (2)

TBMM (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un, bir dünya projesi olduğunu belirterek, "İstanbul Kanalı ve oluşturduğu ekosistem sayesinde; Türkiye, bilimin, teknolojinin, sanatın ve ekonominin kalbi olacaktır. Bu bilinçle çalışmalarımız aralıksız sürüyor." dedi.

Karaismailoğlu, bakanlığının 2021 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulundaki sunumunda, İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü için gerçek verileri paylaşmak istediğini söyledi.

Genel Kurulda konuşan 5 kişinin, 5 farklı rakam verdiğini ifade eden Karaismailoğlu, "Nereden uyduruyorsunuz, hayretler içinde izliyoruz. " dedi.

Salgın dönemine rağmen temmuz-ekim ayları ortalamasına ait otoyol ve köprü geçiş sayılarının, verilen garanti sayılarının üzerinde olduğunu bildiren Karaismailoğlu, "Bir diğer husus ise kamuoyunu yanıltıcı bilgiler için yapım bedelleri hakkında; köprü ve otoyol yapım bedeli 6,7 milyar dolar, işletmeci tarafından yapılan kamulaştırma bedeli 248 milyon dolar, bakım işletme ve yenileme maliyeti 2 milyar dolar, finasman maliyeti 4,6 milyar dolar olmak üzere toplam 7 yıl yapım, 15 yıl işletme süresi boyunca harcanacak bedel 13,6 milyar dolar, buna karşın verilen garanti toplamı ise 12,9 milyar dolardır. Beyninden konuş..." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, kendisine tepki gösteren CHP milletvekillerine, "Yanlış bir şey söylediysem özür dilerim. Ama sabahtan beri burada yalanlar konuşuluyor. Rakamlar burada..." karşılığını verdi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar da Karaismailoğlu'na, "Hiçbir arkadaşımıza 'yalan konuşuyor' diyemezsiniz. Rakamlar, söyledikleri doğru değilse, bunun için buradasınız. " diye seslendi.

İstanbul trafik yoğunluk haritasını gösteren Karaismailoğlu, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli yapılmasıydı; kitlenen bir trafik olacağını belirtti.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’nu; Ankara-Niğde Otoyolu'nun 1 ve 3. kesimlerini açtıklarını anımsatan Karaismailoğlu, çarşamba günü 2. kesimi de hizmete alacaklarını bildirdi.

Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'ni Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale ettiklerini, temel atma törenini gerçekleştirdiklerini ifade eden Karaismailoğlu, "Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de Akıllı Ulaşım Sistemleri çalışmalarımızı önceliyoruz. Akıllı Ulaşım Sistemleri ile yollar, kullanıcılar ve araçlar arasındaki bağı haberleşme teknolojileri vasıtasıyla izliyoruz ve ölçüyoruz. Analiz edip, güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım sağlıyoruz. Mikro hareketlilik araçları kullanımını hem kullanıcısı için hem de yolu kullanan araç ve yayalar için güvenli bir zemine oturtmak için çalışmalarımız devam ediyor. Engelli vatandaşlarımızın en iyi hizmeti alabilmesi için Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi'ni başlattık." diye konuştu.

Karaismailoğlu, haberleşme sektöründe bilgi ve iletişim altyapısının güçlendirilip, yaygınlaştırılmasını, fiber ve genişbant altyapısının, kullanımının yaygınlaştırılmasını, sektörde etkin rekabetin, tüketici refahının, siber güvenliğin geliştirilmesini, yerli ve milli üretimin desteklenmesini hedefleyerek çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Vatandaşın hizmetine sundukları 4.5G hizmetinden yararlanan abone sayısının 75 milyonu aştığına işaret eden Karaismailoğlu, genişbant kapasitesinin, bilgi toplumuna geçişin temel unsuru olduğunu vurguladı. Karaismailoğlu, bu nedenle "Her Yerden Herkese Genişbant" hedefiyle, Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı'nı yürürlüğe koyduklarını, Ulusal Siber Güvenlik Organizasyonu'nu oluşturduklarını anımsattı.

- "Antenler nedeniyle oluşan görüntü kirliliğini ortadan kaldırdık"

Dijital uygulamaların yoğunlukla tercih edildiği Kovid-19 pandemi sürecinde de ek önlemler almayı sürdürdüklerine işaret eden Karaismailoğlu, "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi ile elektronik haberleşme altyapısında dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmak istiyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, e-Devlet Kapısı'nı kullanan kişi sayısının 50 milyona yaklaştığını, bu hizmetin öneminin, karantina günlerinde daha da iyi anlaşıldığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"369 metre ile Avrupa’nın en yüksek kulesi olan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi, dünyada bir ilki gerçekleştirerek, tek noktadan 100 FM yayını ile radyolara hizmet vermeye başladı. Böylelikle bir dünya şehri ve turizm merkezi olan İstanbul’un Çamlıca tepelerindeki antenler nedeniyle oluşan görüntü kirliliğini de ortadan kaldırmış olduk. Aynı şekilde Çanakkale’nin siluetini güzelleştirecek, Çanakkale TV-Radyo Kulesi yapım çalışmaları da devam ediyor.

PTT’nin bölgesel ölçekte e-Ticaret faaliyetlerini ve lojistik hizmetlerini geliştirerek uluslararası bir marka olarak konumlandırıyoruz. Haberleşme alanındaki faaliyetlerimizi uzayda da sürdürüyor ve geliştiriyoruz. Uydu haberleşme kapasitemizi geliştirmeye devam ediyoruz. Türksat 5A’yı 2020 sonunda, 5B’yi ise 2021 ilk yarısında fırlatıyoruz. Türkiye’nin en büyük Ar-Ge projesi Yerli Haberleşme Uydusu Türksat 6A da 2022 yılında hizmet vermeye başlayacak."

- "Türkiye'nin 100 yıllık kaderini belirleyecek atılımları yapıyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin denizci kimliğini ön plana çıkarmak için yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Denizciliği desteklemek için altyapı yatırımlarına da devam ettiklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz nihai olarak 25 milyon ton/yıl kapasiteye ulaşacak Filyos Limanı önemli projelerimizden biri. Yürüttüğümüz faaliyetlerle denizlerimizde seyir, can, mal ve çevre emniyeti ile deniz güvenliğini en üst seviyede sağlıyoruz. 2002 yılından önce yurt dışından hizmet alırken bugün, deniz ve hava araçlarının karşılaştığı acil durumlarda Türk Görev Kontrol Merkezi Servis Sahası içinde 5 ülkeye hizmet veriyoruz. Deniz yolu kombine taşımacılığında ülkeler arası ilişkiler büyük önem taşıyor. Bu kapsamda bugüne kadar, pek çok ülke ile anlaşma yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin sadece 5 yılını, 10 yılını değil değişen dünya ekonomik ve ticari hareketlerine uygun bir şekilde Türkiye'nin 100 yıllık kaderini belirleyecek atılımları yaptıklarını kaydetti. Karaismailoğlu, bu çerçevede özellikle dünyada güçlenen kuzey-güney ekonomik koridorları ve büyüyen doğu-batı aksındaki orta koridorun, Türkiye için çok önemli olduğunu ifade etti.

- "Karadeniz bu yük akışının önemli bir lojistik gölü olacaktır"

Dünyadaki yük akışının, yıllara sari olarak arttığına işaret eden Karaismailoğlu, bu yıl 12 milyar ton yük hareketi varken, 2030 yılında 25 milyar ton, 2050 yılında 95 milyar ton, 2100 yılında 150 milyar ton yük hareketi olacağını öngördüklerini bildirdi.

Bu yük akışının yaklaşık yüzde 90'ının deniz yolu ile gerçekleştiğine işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bu açıdan Asya-Avrupa­-Afrika üçgenindeki koridorlarda Ege-Karadeniz-Hazar deniz yolları çok daha fazla önem arz edecektir. Özellikle Karadeniz bu yük akışının önemli bir lojistik gölü olacaktır. Karadeniz'de bulunan limanlara bu sebeple çok ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Kuzey- güney aksının merkezinde bulunan deniz bağlantısı ile Türkiye, çok stratejik bir konumda bulunmaktadır. Bu stratejik konumdan doğru bir şekilde faydalanmak için Türkiye Lojistik Master Planı kapsamında Kanal İstanbul Projesi'ni gerçekleştiriyoruz. Kanal İstanbul, bu planın en önemli yapı taşıdır. İstanbul Havalimanı, kara yolu ve demir yolu bağlantısı, lojistik merkezleri ve buradan geçecek bir su yolu olacak Kanal İstanbul, bir dünya projesidir. İstanbul Kanalı ve oluşturduğu ekosistem sayesinde; Türkiye, bilimin, teknolojinin, sanatın ve ekonominin kalbi olacaktır. Bu bilinçle çalışmalarımız aralıksız sürüyor."

- "Dünya için örnek projeler yapmaya devam edeceğiz"

Bakan Karaismailoğlu, 2003 yılında 2 merkezle 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarının, bugün 7 merkezden 56 noktaya gerçekleştirildiğini; 2003'te 50 ülke ile 60 noktaya uçuş yapılırken bugün 127 ülkede 329 noktaya ulaştıklarını söyledi.

"Dünya ticaretinde üretim ve tedarik merkezleri uzak doğudan bölgemize doğru kayarken; ülkemiz; Afrika, Avrupa ve Asya üçgeninin tam ortasında, yeni İpek Yolu’nun köprüsü konumunda." diyen Karaismailoğlu, "Bu avantajı değerlendirmek zorundayız. Kara yolu, demir yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme projelerimizle ülkemizin merkezinde yer aldığı ticari koridorlarını oluşturuyoruz. Türkiye’nin gelecek vizyonuna uygun ve önüne çıkan tarihi fırsatları değerlendirmeyi sağlayacak bir ulaştırma ve altyapı inşasının önemine ve bu minvalde yaptığımız çalışmalara dikkati çekmek istedik. Ülkemiz için gurur; dünya için örnek projeler yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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