Baharın en renkli yüzü! Oltu dağlarında laleler açtı
Erzurum’da soğuk hava halen etkisini sürdürürken Oltu’nun yüksek kesimlerinde baharın renkleri ortaya çıktı.
Erzurum’un Oltu ilçesinde bahar, bu kez dağların yamaçlarından yükselen sarı ve kırmızı renklerle kendini gösterdi.
Lale Dağı ile Sitare Dağı’nda açan sarı ve kırmızı laleler, bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.
Doğaseverlerin ilgisini çeken laleler, bölgeyi ziyaret edenleri adeta büyülüyor. Oltu’da yaşayan Osman Aydın da laleleri görmek için Sitare ve Lale dağlarına yürüyüş yaptıklarını belirterek, "Çok güzel laleler açmış. Bu doğal güzelliklerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekiyor" dedi.
Yetkililer ve vatandaşlar, bölgede kendiliğinden yetişen doğal lalelerin korunmasının önemine dikkat çekerek, bu eşsiz doğa mirasının tahrip edilmeden gelecek kuşaklara ulaştırılması gerektiğini vurguluyor.
