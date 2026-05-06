Sergen Yalçın'dan istifa sinyali! 'Taraftarımız bırakmamı istiyorsa...'

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında sahasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu ve elendi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Bugün itibarıyla bu sezonki hedeflerinden koptuklarını belirten Sergen Yalçın, “Tabii ki üzgünüz. Kupada final oynamak ve kupayı kazanmaktı kalan son hedef. Oyunu çok yorumlamaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Tek taraflı bir maç oldu. Rakibin tek isabetli şut atamadığı maçı kaybettik. Futbolda bunlar insanın başına gelebiliyor. Üzgünüz, oyuncularım da çok üzgün ve moralsiz. Final oynamak istiyorlardı. Bugün itibarıyla hedefimizden koptuk. Ligde oynayacağımız 2 maç kaldı. Onlar da çok hedef doğrultusunda maçlar değil. Kalan 2 maçımızı oynayacağız. Puan açısından önemi yok ama o maçları oynayacağız. Sonra duruma bakacağız” ifadelerini kullandı.

‘HAKEM ARKADAŞLARIN BU KADAR ART NİYETLİ OLMASINI ANLAMIYORUM’

Hakemler hakkında eleştirilerde bulunan Sergen Yalçın, “Takımın çok konsantre olduğunu düşünüyorum. Oyunun tamamında üstün oynayan bir takım görüntüsü verdik. Rakip takımın kalemizde pozisyonu yoktu. Tek isabetli şut penaltı. Bu penaltı işine alıştık. Derbide de başımıza geliyor, kırmızı kartlar geliyor. Hakem arkadaşların bu kadar art niyetli olmasını anlamıyorum. Bu kadar hakemlerin bize karşı negatif olması, rakipleri oyunda tutmaya çalışması enteresan. Oynamaya çalışan ve vakit geçirmeye çalışan iki takım arasındaki maçtı. Biz oynamaya ve kazanmaya çalıştık. Çocukların oyunundan memnunum. Futbol böyle bir oyun. Türkiye Kupası’ndan elendik ama ilk defa elenmiyoruz. Doğal karşılanmalı ama bizde doğal karşılanmıyor. Taraftarın tepkisini de anlıyorum. Hayatta her zaman istediğimiz şeyleri yaşayamıyoruz” sözlerini sarf etti.

Sergen Yalçın sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Oyunda bir gerileme olmuş olabilir. Kadro derinliğimiz çok fazla yok. Antep maçında rotasyon yaptık. Orada bile tepki aldık. Maalesef çok fazla eleştiri var. Devre arası Beşiktaş çok ciddi bir değişim yaşadı. Doğru bir değişim olduğunu düşünüyorum. Biraz acılı geçecek sezon, kolay bir sezon geçirmeyeceğiz. Devre arasında aldığımız oyuncular ciddi katkılar sağlamaya başladı. İyi oyunlar oynadık, sonuçlar geldi. Acılı bir sezon olacağını belirtmiştim. Kısa zamanda başarı kolay değil. Sıkıntılı bir kadromuz var, derinliğimiz yok gibi mesajlar vermeye çalıştım. Taraftarımız da haklı. Onlar da takımın şampiyon olmasını, kupa kazanmasını istiyor. Ben ve ekibim işimizi yapmaya çalışıyoruz. Ekibimde daha önce kupa kazanmış birçok insan var. Bu sene bunların olması zordu.”

‘TARAFTARIMIZ BIRAKMAMI İSTİYORSA BIRAKIRIZ’

Taraftarların maç sonundaki tepkisinin hatırlatılması üzerine Yalçın, “Taraftar istifa diye bağırabilir. Başarısızlıkta sorumluluğu benim veya yönetimin alması doğal. 2 maçı oynamak zorundayız. Ayıp olur 2 hafta kala bırakırsak. Taraftarımız bırakmamı istiyorsa bırakırız. Hiç ondan yana şüpheniz olmasın” diyerek sözlerini noktaladı.