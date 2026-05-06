Teknoloji Silikon Vadisi, İletişim Başkanlığı'nı dünyaya örnek gösterdi
Silikon Vadisi, İletişim Başkanlığı'nı dünyaya örnek gösterdi

Dünyanın en büyük yapay zekâ ve makine öğrenmesi topluluk platformu Hugging Face'in CEO'su Clement Delangue, T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın platformdaki resmî kurumsal varlığını örnek göstererek tüm hükûmetlere ve kamu kurumlarına açık kaynaklı yapay zekâ teknolojilerini kullanma çağrısında bulundu.

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, küresel ölçekte 18 milyondan fazla kullanıcısı bulunan ve 2.4 milyonu aşkın yapay zekâ modeline ev sahipliği yapan açık kaynaklı platform Hugging Face'te yerini alarak bir ilke imza attı. Başkanlık, bu adımla Hugging Face üzerinde içerik paylaşan ilk kamu kurumu olma niteliği kazandı.

"Daha Fazla Hükûmet ve Kamu Kurumu Yapay Zekâyı Kullanmalı"

İletişim Başkanlığı'nın açık veri ve yapay zekâ ekosistemine yönelik bu yenilikçi adımı, Silikon Vadisi'nde örnek uygulama olarak gösterildi. Hugging Face Kurucu Ortağı ve CEO'su Clement Delangue, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden İletişim Başkanlığı'nın duyurusunu alıntılayarak küresel çapta bir çağrı yayımladı.

Delangue paylaşımında, kamu kurumlarının yapay zekâ teknolojilerine entegrasyonunun önemine dikkat çekerek, "Daha fazla hükûmet ve kamu kurumu Hugging Face'i ve genel olarak açık kaynaklı yapay zekâyı kullanmalı. Haydi egemen yapay zekâya!" ifadelerini kullandı. Bu mesaj, İletişim Başkanlığı'nın dijital iletişim ve açık veri stratejisinin uluslararası teknoloji otoriteleri tarafından referans kabul edildiğini gösterdi.

Dezenformasyonla Mücadelede Açık Veri Dönemi

İletişim Başkanlığı'nın Hugging Face platformundaki ilk paylaşımı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından hazırlanan dezenformasyon bültenlerinden oluşan kapsamlı bir açık veri seti oldu. Yaklaşık 2 bin 810 doğrulanmış iddia kaydından oluşan bu veri seti; deprem, seçim, göç ve ekonomi gibi geniş bir konu yelpazesinde sosyal medyada yayılan asılsız iddiaları ve resmî doğrulamalarını içeriyor.

Türkçe ve İngilizce dillerinde araştırmacıların, gazetecilerin ve yapay zekâ geliştiricilerinin kullanımına sunulan veri setinin, Türkçe dezenformasyon tespiti yapan yapay zekâ modellerinin geliştirilmesine ve akademik çalışmalara önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Bu hamle ile İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyonla mücadeledeki kurumsal birikimi uluslararası açık veri ekosistemine kazandırılırken, Türkiye'nin yapay zekâ vizyonu diğer ülkelerin kamu kurumları için bir model olarak öne çıkmış oldu.

