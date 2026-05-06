Meslek lisesine büyük yöneliş: Gençlik üretime akın ediyor

“İHTİYAÇ DUYDUKLARI YETKİNLİKTEKİ KİŞİLERİ BERABER YETİŞTİRİYORUZ” Bir gazetecinin eski Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un "Ülke olarak daha önce mühendisler ülkesiydik, şimdi avukatlar ülkesine dönüştük" sözünü hatırlatarak, "Şu an ara elemana duyulan ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde miyiz?" diye sorması üzerine Tekin, şu yanıtı verdi: "Biz artık ara eleman demiyoruz, aranan eleman diyoruz. Şu an sektörle beraber bunu yetiştirmeye çalışıyoruz. Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanların branşlarını bizimle gelip paylaşmaları durumunda ihtiyaç duydukları yetkinlikteki kişileri beraber yetiştiririz. TOBB'daki toplantılarda da, illeri ziyaret ettiğimde, ticaret sanayi odalarıyla yaptığımız toplantılarda da bunları söylüyorum. Gelin beraber yapalım. Biz bu programları yaparız, öğretim programlarını revize ederiz, çocukları yetiştiririz, okulu yaparız. Sizden bunun karşılığında istediğimiz şey çocuklarımızın hem istihdamında hem de iş yeri açmalarında kendilerine destek olun. Sektörle iş birliği içerisindeyiz. Yüzde 43 rakamını yeterli görmüyorum ama iyi bir noktaya geldiğimizi söylemek istiyorum, hemen hemen OECD standartlarındayız." Tekin, "Zamanında çocukların kabiliyetini keşfedebilen öğretmenler doğru yönlendiriyorlar. Belli bir yaştan sonra kabiliyetler keşfedilmeyince çoğu zaman aslında meslek lisesine gitmemesi gerekenler meslek lisesine gidiyor, İletişim Fakültesine gitmemesi gereken İletişim Fakültesine gidiyor. Bu oranı yüzde 50 de yapsanız bunların ne kadarı acaba bu alanda kabiliyetli?" sorusuna karşılık, mesleki ve teknik eğitime ilişkin 28 Şubat travmasının yarattığı olumsuz algı nedeniyle ailelerin çocuklarının akademik eğitim almasını istediklerini söyledi. "Mesleki ve teknik eğitimle ilgili oluşan olumsuz havanın dağılması lazım. Onu hep beraber yavaş yavaş dağıtacağız" diye konuşan Tekin, çocukların mesleki yönelimleriyle ilgili TÜBİTAK ile ortak hazırlanan "Mesleki Eğilim Belirleme Bataryası" projesinin başladığını, ayrıca öğrencilerin erken yaşta ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla zanaat atölyelerini ve meslek ortaokullarını açtıklarını aktardı. "İş sağlığı ve iş güvenliği ihmaliyle ilgili şikayet geldiğinde anında sözleşmeyi feshediyoruz" Tekin, devlet teşviki ya da özel sektör teşvikiyle iş yeri sahibi olan meslek lisesi mezunlarının sayısına ilişkin soru üzerine, şu an Türkiye'de yaklaşık 3 bin 400 mesleki ve teknik lisenin bulunduğunu aktardı. Bu okulları gözden geçirdiklerine değinen Tekin, "Hepsi proje okul formatında, sektörle beraber çalıştırıyoruz dersem yanlış olmaz. 3 bin 400 okuldan yaklaşık olarak 500'ünden mezun olan çocukların istihdamıyla ilgili problemimiz yok. Onlar sektörde anında istihdam ediliyor. Çünkü sektörle beraber yetiştiriyoruz. Ama diğer okullarımızı da peyderpey bu şekilde dönüştürüyoruz." ifadelerini kullandı.