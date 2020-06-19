Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Şırnak'ta STK temsilcileri ile bir araya geldi

Bakan Karaismailoğlu, Şırnak‘ta sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile görüştü. Karaismailoğlu, sözlerine ‘Başkent Ankara'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan selamlarla geldim diyerek başladı.

Karaismailoğlu, Cizre-Şırnak kara yolunda şantiye ziyaretinde bulunduklarını ve çalışanlarla sohbet ettiklerini belirterek, herkesin tek hedefinin bulunduğunu, onun da bu mübarek vatan topraklarında huzurla, sağlıkla, mutlulukla yaşamak, çocuklarımız ve gelecek için ülkeyi kalkındırmak olduğunu söyledi.

"Bizler ebedi kardeşleriz. Bu ülkenin her vatandaşı başımızın tacıdır. Bu vatanın her bir ferdine, her bir vatandaşına hizmet için varız. Hedefimiz ise siyasetin ötesine geçip, gönüllerde buluşmaktır. Sizlerin gönlünü, rızasını kazanmak için göreve geldiğimiz günden bugüne aralıksız çalışmaya devam ediyoruz. Son 18 yılda sadece ulaşım ve iletişim alanında yaklaşık 5 milyar lira yatırım yaptık” diyen Bakan Karaismailoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karayolu yatırımlarımızı 297 milyon liradan 4 milyar liralara çıkardık. Sadece 25 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğu, 192 kilometreye ulaştı. Şırnak'ı Mardin'e bölünmüş yollarla bağladık. İnşallah Cizre-Şırnak yolunu tamamladığımızda, Şanlıurfa'dan Şırnak'a kesintisiz bir şekilde konforla seyahat edebileceksiniz.

Buranın turizm ve ticari hayatı daha da canlanacak. Oyalı ayrımı-Cizre yolunu ve Cizre çevre yolunu bölünmüş yol yaptık. Şırnak şehir geçişi, Ortaköy şehir geçişi ve Beytüşşebap-Uzungeçit güvenlik yolunu yeniledik. Birçok köprüyü yollarımızla uyumlu hale getirdik ve yenileyerek hizmete aldık. Cizre, İdil, Kumçatı ve Kasrik Belediyelerine ait şehir içi yolların yenileme çalışmalarını önümüzdeki yıl tamamlayacağız. Bunun gibi 2 ayrı nokta şehir içi yol yenileme çalışmamız da önümüzdeki yıl içinde bitecek. Nusaybin-Cizre-Silopi-Habur Yeni Demiryolu Projesine devam ediyoruz. Bu demiryolu ile birlikte Habur'a da 3,7 milyon ton kapasiteli lojistik merkezi yapıyoruz."

Bakan Karaismailoğlu ;bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle projelerde ara ara çalışmaları durdurmak zorunda kaldıklarını söyleyerek, terör örgütünün bütün zararı burada yaşayan halka verdiğini vurguladı.

Karaismailoğlu, "Terör örgütü ne yatırım gelsin istiyor ne de buradaki halkın yüzü gülsün istiyor. Tek istedikleri kaos, çatışma, kan. Sizlerin dik duruşuyla, devletimizin kudretiyle onların sonunun geldiği günlere az kaldı. Eskiden buralara bırakın bir Bakan’ın gelmesini, herhangi bir devlet büyüğü bile uğramazdı. Son 18 yılda bu anlayışı tamamen kaldırdık. Gitmediğimiz bir avuç vatan toprağı bırakmadık” diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Artık millet devletin ayağına gitmiyor, devlet milletinin ayağına hizmet götürüyor, geliyor. Bir şehrimizi diğeri ile kıyaslamadan 81 ilimizi kalkındırıyoruz. Doğusu ile batısını ayırt etmiyoruz.

Bizim için Şırnak, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Cudi Dağı'nın, Hazreti Nuh’un, 'Feyzimiz Nil gibidir, Biz Fırat ve Dicle'yiz' diyen Molla Cezeri'nin şehridir. Biz de yollarımızı Fırat ve Dicle'ye benzetiyoruz. Çünkü yol akarsu gibidir ve geçtiği yere can verir. Şırnak ziyaretimizle, biz de can bulduk, yenilendik, tazelendik. İnşallah en kısa zamanda yine buluşacağız."

Toplantıya, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ve Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan da katıldı.