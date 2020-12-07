Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Sakarya'da konuştu: (1)

SAKARYA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat trenine ilişkin "Şu anda trenimiz Kayseri'ye varmak üzere. Yarın itibarıyla ülkemizden çıkış yaparak, 12 gün sürecek olan Çin'e yolculuğuna devam ediyor." dedi.

Karaismailoğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Anonim Şirketinin (TÜRASAŞ) Adapazarı ilçesindeki Sakarya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında TÜRASAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Metin Yazar ile diğer yetkililerden bilgi aldı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile Alüminyum Gövde Araçları Üretim Fabrikası'nda incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'yi ilmek ilmek ördüklerini ve vatandaşları birbirine bağladıklarını söyledi.



Karaismailoğlu, "Karada, havada, denizde raylı sistemlerde hatta uzayda müthiş çalışmalarımız var. Gelişen, büyüyen, güçlenen Türkiye'nin önündeki engelleri bir bir açıyoruz. Kara yollarında 28 bin kilometrelik bölünmüş yol ağımız ile birlikte ülkemizdeki trafiğin yüzde 85'ine hizmet veriyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki trafik hareketliliğinin yüzde 169 artmasına rağmen kaza oranlarında yüzde 80'lere varan düşüşler olduğuna değinen Karaismailoğlu, Türkiye'nin dünyanın en kaliteli ve en güvenli kaliteli yollarına sahip olduğunu bildirdi.

- "Ülkemizde demir yolu konusunda da çok büyük atılımlar var"

Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan İzmit ile Akyazı arasındaki 72 kilometrelik kesimi de 26 Aralık'ta hizmete açmayı planladıklarını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Böylelikle 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nu da tamamlamış oluyoruz. Bu büyük eseri de ülkemize vatandaşımıza, milletimize, ülkemize kazandırmış olacağız. 26 havalimanını 56'ya çıkarttık. Son 18 yılda 30 milyon yıllık yolcu sayısını 210 milyonun üzerine çıkarttık. Pandemi sürecinde hava yolu büyük bir darbe aldı, yolculuklar azaldı ama THY en çok uçuşta Avrupa'nın birinci hava yolu şirketi olarak geçen ay ilan edildi. Yine İstanbul Havayolu da en yoğun yolculukların yapıldığı havalimanlarından bir tanesi oldu. Yine uzayda, uydularımızı, özellikle 5A'yı bu ay sonunda uzaya fırlatmak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Yine 5A'yı yine peşinden 6A'nın takiplerini yapıyoruz, ilerliyoruz.



Yine ülkemizde demir yolu konusunda da çok büyük atılımlar var. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha büyük işler başaracağız. Artık bundan sonra önümüzdeki yıl demir yolu yatırımlarını yaparken, eski hatlarımızı yenileyerek vatandaşlarımızın milletimizin hizmetine sunacağız. Ayrıca bizim yük hatlarımızı daha konforlu, daha güvenli daha hızlı sinyalli elektrikli hale getirerek, buradaki yük taşıma oranlarımızı da kısa zamanda yüzde 10'lara çıkartmayı hedefliyoruz."

- "Şu anda trenimiz Kayseri'ye varmak üzere"

Karaismailoğlu, orta kuşağın tam ortasında bulunan Türkiye'nin Çin'den Londra'ya uzanan İpek Yolu'nun tam ortasında bir mihenk taşı gibi olduğunun altını çizdi.

Marmaray'ın da bunun tam ortasında ve kritik noktasında bulunduğunu anlatan Karaismailoğlu, "Geçtiğimiz günlerde Çin'den trenler Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya ulaşmaya başlamıştı. Geçen cuma günü Çerkezköy'de yaptığımız törende, İstanbul'dan 42 konteynerlik trenimizi Çin'e uğurladık. Şu anda trenimiz Kayseri'ye varmak üzere, bazıları bundan çok memnun kalmasa da inşallah güçlenen, büyüyen, güçlenen ülkemizi çekemeyenler, bununla ilgili de iftiralarını her zaman atacaklardır. Biz işimize bakıyoruz. Şu an trenimiz Kayseri'ye varmak üzere, yarın itibarıyla ülkemizden çıkış yaparak, inşallah 12 gün sürecek olan Çin'e yolcuğuna devam ediyor." değerlendirmesini yaptık.

Adil Karaismailoğlu, birbirine bağladıkları bu halkaların en önemlilerinden birini adeta reformist bir bakış açısıyla yeni baştan ele aldıkları demir yolları olduğunu dile getirerek, yük ve yolcu taşımacılığında demir yollarını en verimli şekilde kullanmak ve lojistik alanında bir rekabet avantajına çevirmek için bugüne dek çok büyük bir çaba gösterdiklerini vurguladı.

- "Deyim yerindeyse demir yolunda yeni bir çağ başlatmaktayız"

Hem altyapısal hem de donanımsal olarak inovatif ve cesur adımlar attıklarına işaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, sşunları kaydetti:

"Mevcut hatları rehabilite ettik. Yeni hatları halkımızın kullanımına sunduk. YHT projesi ile halkımızın ekonomik ve hızlı ulaşım ihtiyacını giderdik. Türkiye'den hatta Avrupa'dan Çin'e kesintisiz olarak yük ve yolcu taşımacılığının demir yolu aracılığı ile yapılabilmesi, hayata geçirdiğimiz Marmaray projesi ve Anadolu boyunca kesintisiz hale getirdiğimiz demir yollarımız sayesinde mümkün olmuştur. Deyim yerindeyse demir yolunda yeni bir çağ başlatmaktayız, başlattık. Bütün bunları büyük bir ülke olduğumuza inanarak, kendimize güvenerek ve vatandaşlarımıza en iyisini sağlamak azmiyle yaptık."

(Sürecek)







