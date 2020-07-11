Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Beğendik Köprüsü'nün açılışında konuştu:

SİİRT (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü ve Bitlis Küçüksu-Hizan-Pervari Siirt yolunun, Van'dan Pervari'ye seyahat süresini 5 saaten 2 saate indireceğini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Siirt'in Pervari ilçesi Beğendik beldesinde düzenlenen ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de her geçen gün yeni bir projenin vatandaşın hizmetine sunulduğunu belirtti.

Bugün Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Beğendik Köprüsü'nün de yer aldığı Bitlis Küçüksu-Hizan-Pervari Siirt yolunun açılışını yaptıklarını anlatan Karaismailoğlu, eskiden Botan Vadisi'nin sarp kayalıkları arasında dolanan keskin virajlı yolların büyük zorluklarla aşıldığını anımsattı.

- "Bölge insanımızın hasreti son buluyor"

At sırtında Botan Çayı’nı geçmeye çalışırken akıntıya kapılan çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Karaismailoğlu, Beğendik’ten Pervari'ye artık 15 dakikada ulaşılacağını söyledi.

"Bugün bu yolun açılışıyla bir hayal gerçek oluyor ve bölge insanımızın hasreti son buluyor." diyen Karaismailoğlu, hizmet edip, tarih yazmaya devam ettiklerini vurguladı.

Bakan Karaismailoğlu, İran'dan gelen yük kamyonlarının Irak'a artık 6 yerine 3 saatte ulaşacağını vurgulayarak, "Van'dan Pervari’ye 5 saati bulan seyahat süresi ise 2 saate inecek. Projemizle Van, Şırnak ve Hakkari üzerinden Orta Doğu'ya açılan kapıyı daha da genişletiyor ve tarihi İpekyolu güzergahını yeniden hayata geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

- "Tehditlere kulak asmadık"

Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Yolun yapımı 1970’lerde gündeme gelse de bu projenin yapılmaması için şer odakları ellerinden geleni artlarına koymadı. Bu projede emek veren çalışanları korkutarak vazgeçirmek için sayısız tehdit savurdular. Biz de milletimizden aldığımız güçle yılmadık, tehditlere kulak asmadık. Nihayetinde bugün, bu dev eseri hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

-"Botan Çayı güle oynaya ve türkü söyleyerek geçilecek"

"Bu köprü her şeyden önce kalpleri birleştirsin, kalpten kalbe kardeşlik köprüleri kursun diye yapıldı." ifadesini kullanan Karaismailoğlu, "Allah'ın izniyle, artık korkarak çıkılan yolculuklar tarihe gömülecek. Gözyaşları içinde geçilen Botan Çayı güle oynaya ve türkü söyleyerek geçilecek." dedi.

- "Botan Vadisi turizm merkezine dönüşecek"

Bakan Adil Karaismailoğlu, 2014'te yapım çalışmalarına başlanan Beğendik Köprüsü'nün 210 metre orta açıklığıyla "dengeli konsol" sistemde Türkiye'nin en uzun orta açıklıklı köprüsü olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Toplam 450 metre uzunluğundaki köprümüz 14 metre genişliğindedir. Köprünün yüksekliği ise 165 metredir. Tasarımından proje ve inşasına kadar tamamen yerli mühendis ve işçilerinin emeğiyle yapılan Beğendik Köprüsü'nde yüzde 100 yerli malzeme kullanılmıştır. Bu projenin bölgede sağlayacağı ekonomik ivmeyle Botan Vadisi ve Botan Çayı bir turizm merkezine dönüşecek."

- Bölünmüş yol uzunluğu 27 bin kilometreyi aştı

Türkiye'nin, hayata geçirdiği ulaşım ve altyapı projeleriyle diğer ülkelerle mukayese edilmeyecek seviyelere eriştiğini belirten Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin kilometrelerden 27 bin 300 kilometrenin üzerine çıkardık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri ise köprülerle aştık. Bu başarıların hepsi insanımızın hayatına dokunan muhteşem eserler olarak tarihte yerini aldı. Artık her alanda büyüyen, birbirinden önemli projeleri hayata geçiren, yaptığı yatırımlarla sadece bölgesinde değil küresel planda ana oyun kuruculardan biri haline gelen Türkiye var."

Bakan Karaismailoğlu, açılışın ardından beraberindeki Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile köprüde yürüyerek incelemede bulundu, araç kullandı, ardından Botan Çayı'nın geçtiği vadiye karşı özçekim yaptı.



