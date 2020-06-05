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Aktüel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin 28 Mayıs’ta Ankara-İstanbul seferi ile başladığını ve hatlarda günde 16 sefer yapıldığını anımsatarak, “YHT hatlarının yarı kap

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin 28 Mayıs’ta Ankara-İstanbul seferi ile başladığını ve hatlarda günde 16 sefer yapıldığını anımsatarak, “YHT hatlarının yarı kapasite ile çalışması nedeniyle vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine seferleri artırıyoruz.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 14:51:20 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin 28 Mayıs’ta Ankara-İstanbul seferi ile başladığını ve hatlarda günde 16 sefer yapıldığını anımsatarak, “YHT hatlarının yarı kap

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin 28 Mayıs’ta Ankara-İstanbul seferi ile başladığını ve hatlarda günde 16 sefer yapıldığını anımsatarak, “YHT hatlarının yarı kapasite ile çalışması nedeniyle vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine seferleri artırıyoruz. 8 Haziran 2020 tarihinden başlamak üzere Ankara-Söğütlüçeşme-Ankara arasında 4 adet daha tren sefere konularak toplam YHT seferi sayısını 16’dan 20’ye çıkartıyoruz” dedi. Bakan Karaismailoğlu, ayrıca Ankara-İstanbul seferlerine yeni durakların konulduğunu da bildirdi.

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