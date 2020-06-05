Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin 28 Mayıs’ta Ankara-İstanbul seferi ile başladığını ve hatlarda günde 16 sefer yapıldığını anımsatarak, “YHT hatlarının yarı kap
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin 28 Mayıs’ta Ankara-İstanbul seferi ile başladığını ve hatlarda günde 16 sefer yapıldığını anımsatarak, “YHT hatlarının yarı kapasite ile çalışması nedeniyle vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine seferleri artırıyoruz.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin 28 Mayıs’ta Ankara-İstanbul seferi ile başladığını ve hatlarda günde 16 sefer yapıldığını anımsatarak, “YHT hatlarının yarı kapasite ile çalışması nedeniyle vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine seferleri artırıyoruz. 8 Haziran 2020 tarihinden başlamak üzere Ankara-Söğütlüçeşme-Ankara arasında 4 adet daha tren sefere konularak toplam YHT seferi sayısını 16’dan 20’ye çıkartıyoruz” dedi. Bakan Karaismailoğlu, ayrıca Ankara-İstanbul seferlerine yeni durakların konulduğunu da bildirdi.