  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "18 yıllık süre zarfında 'dünya 5'ten büyüktür' söylemimizi attığımız her adımda yeniden ortaya koyduk. Mavi Vatanımızda hakimiyetimizi ve haklarımızı sonuna kadar savunduk. Güneydoğumuzu terörden temizledi
Aktüel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "18 yıllık süre zarfında 'dünya 5'ten büyüktür' söylemimizi attığımız her adımda yeniden ortaya koyduk. Mavi Vatanımızda hakimiyetimizi ve haklarımızı sonuna kadar savunduk. Güneydoğumuzu terörden temizledi

Yeniakit Publisher
2020-09-30 13:20:02 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "18 yıllık süre zarfında 'dünya 5'ten büyüktür' söylemimizi attığımız her adımda yeniden ortaya koyduk. Mavi Vatanımızda hakimiyetimizi ve haklarımızı sonuna kadar savunduk. Güneydoğumuzu terörden temizledi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul’a atom bombası atılmasını isteyen ‘palyaço’ yine ağzını açtı! Rus liderden skandal Karabağ çıkışı
Dünya

İstanbul’a atom bombası atılmasını isteyen ‘palyaço’ yine ağzını açtı! Rus liderden skandal Karabağ çıkışı

Türkiye hakkında dönem dönem rezil açıklamalarıyla gündeme gelen Rusya'nın aşırı sağcı Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovsky, ..
Komşusunun eşinden çocuk yapan adama meydan dayağı!
Gündem

Komşusunun eşinden çocuk yapan adama meydan dayağı!

Bir televizyon programıyla gündem olan Esra Karakuş'un eşini aldattığı komşusu Cengiz Koraltan, Aydın’da bir grup tarafından tekme tokat döv..
Azerbaycan duyurdu: Ermeniler oraya saldırıyor... Çok sayıda yaralı var
Gündem

Azerbaycan duyurdu: Ermeniler oraya saldırıyor... Çok sayıda yaralı var

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan, Terter kentine havan ve top atışlarıyla saldırdığını açıkladı. Bölgeden alınan ilk bilgilere hedef..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay