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Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Küresel Geçit Forumu" için Brüksel’de…
Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Küresel Geçit Forumu" için Brüksel’de…

Yeniakit Publisher
2023-10-26 23:59:00 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Küresel Geçit Forumu" için Brüksel’de…

"Küresel Geçit Forumu" için Brüksel'de temaslarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ikili görüşmeler kapsamında AB Ulaştırma Komiseri Adina Valean ile bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye ile Avrupa Birliği nezdinde iş birlikleri ele alındı. Bakan Uraloğlu, AB Ulaştırma Komiseri Adina Valean’e “Türkiye olmadan bir orta koridordan bahsedilemez. Bu çalışmalara alınacak yatırım kararlarının Türkiye’yi kapsayacak şekilde güncellenmesi gerektiği aşikardır” dedi.

Bakan Uraloğlu’ndan ulaşım raporunda Türkiye’nin yer almamasına eleştiri

Bakan Uraloğlu, ülkemizin uluslararası ulaşım koridorları üzerindeki önemine vurgu yaptı. 30 Haziran’da yayınlanan Avrupa ile Orta Asya arasındaki Sürdürülebilir Ulaştırma Bağlantılarına ilişkin yayınlanan çalışmaya değinen Bakan Uraloğlu, Orta Koridor odaklı yürütülen bu raporda AB ile Orta Asya arasındaki sürdürülebilir ulaşım bağlantıları ve yatırım fırsatlarının tanımlandığını, 33 öncelikli yatırım ihtiyacının belirlendiği ve demiryolu, karayolu ve limanların modernizasyonunu kapsadığını kaydederek, raporda Türkiye’nin yer almadığını hatırlattı.

“Türkiye olmadan bir orta koridordan bahsedilemez”

Bakan Uraloğlu, AB Ulaştırma Komiseri Adina Valean’e “Takdir edersiniz ki, Türkiye olmadan bir orta koridordan bahsedilemez. Bu çalışmalara alınacak yatırım kararlarının Türkiye’yi kapsayacak şekilde güncellenmesi gerektiği aşikardır” dedi.

Uraloğlu, ayrıca Türkiye’nin ulaştırma alanında AB müktesebatıyla uyumlu en yüksek standart ve kuralları uygulama çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Görüşmelerde ulaştırma ile ilgili olmayan diğer konular nedeniyle askıya alınan Yüksek Düzeyli Ulaştırma Diyaloğu’nun yaşanan son gelişmeler ve AB ile Türkiye ilişkileri göz önüne alındığında yeniden gözden geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca yük taşımacılığının önündeki engellerin kaldırılması ve karayolu kotaları sorununu çözülmesi gerektiği de ele alınan konular arasında yer aldı.

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