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Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan "yanıltıcı" kampanyalarına karşı uyardı:
Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan "yanıltıcı" kampanyalarına karşı uyardı:

"Hiçbir dijital ortamda, güvenilir olsa dahi fiziksel kredi kartı bilgilerinizi kullanmamaya özen gösterin"

Yeniakit Publisher
2020-11-09 20:03:51 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan "yanıltıcı" kampanyalarına karşı uyardı:

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, tüketicilerin genellikle e-Ticaret yöntemiyle katıldığı "Efsane Cuma" gibi indirim kampanyalarında mağdur olmaması için uyarılarda bulunuldu.

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Efsane Kasım, Süper İndirim Günleri, Efsane Cuma" gibi indirimli ürün satılan günlerin, sanal dolandırıcılığa en fazla maruz kalınan dönem olduğunu ifade etti.

Sayan, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla artan sanal ticaretin hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek internetten alışveriş yaparken dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Sayan, öncelikle, şahsi olmayan ya da virüs koruması olmayan bilgisayarlar üzerinden hiçbir şifreli işlemin yapılmaması gerektiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Sitenin SSL sertifikasına sahip olup olmadığına bakın. Ayrıca, hiçbir dijital ortamda, güvenilir olsa dahi fiziksel kredi kartı bilgilerinizi kullanmamaya özen gösterin. Bankalar, bu tarz dolandırıcılıkların önüne geçebilmek için sanal kart adında dijital bir kart oluşturmanıza olanak sağlıyor. Sanal kartınızla alışverişinizi tamamladınız. Hiçbir dijital platforma kredi kartı bilgilerinizi saklamak üzere izin vermeyin. Alışveriş yapacağınız sitenin ismine dikkatli bir şekilde bakın. Sahte siteler çoğu zaman tek bir harf değiştirerek ya da ekleyerek gerçek siteyi taklit ederek hazırlanırlar. Fiziki ya da sanal kart fark etmeksizin ödemenizi yaparken 3D secure yani SMS onay kodu kullanın."

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