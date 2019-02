Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski bakanı Ahmet Arslan Kastamonu’da bir dizi ziyaretler de bulundu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski bakanı, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Kastamonu Belediyesi ve Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ı ziyaret etti. Ahmet Arslan ziyarette AK Parti’nin belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi belirlenmesi, incelenmesi ve onaylanması sürecinde istişare ve değerlendirmelere önem verdiklerini belirtti. Ziyarete AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, AK Parti Kastamonu Gençlik Kolları Başkanı Musa Kalafat, Kastamonu Kadın Kolları Başkanı Eda Yamalı Şen ve partililer katıldı.

“Siz Kastamonu’ya hizmet ediyorsunuz Kastamonu’da size sahip çıkıyor”

Kastamonu’nun Tahsin Babaş’a sahip çıktığını ifade eden AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan, “Son yıllarda Kastamonu’daki değişim gözle görülür halde fark ediliyor. Siz Kastamonu’ya hizmet ediyorsunuz Kastamonu’da size sahip çıkıyor. Buna şüphem yok. İnşallah bundan sonra da devam edecek. Yaptığınız projeler gerçekten güzel. 2 bin 383 tane binanın restore edilmesi tarihi dokuya uygun bir şekilde yeniden elden geçirilmesi önemli ve başlı başına büyük bir proje. Bin 16 tane proje hayata geçirdim, dediniz. Böyle olduğu için Kastamonu dünya kültür mirası başkenti seçilebiliyor. Bu anlamda dünyanın birçok önde gelen uzmanı geçen yıl Kastamonu’ya geldiler. Birçok çalışma birçok değerlendirme yapıldı. Dünya çapında Kastamonu’nun bilinirliği anlamında da katkı koydular. Yaptığınız projeler gösteriyor ki artık sadece Kastamonu’ya değil, Kastamonu’ya gelen misafirlere de hizmet etmek adına planlanıyor. Bu anlamda sizlere tebrik ediyorum” dedi.

“Gönül gözüyle ona bakın, gönül belediyeciliği yapın”

AK Belediyeciliğin önemine vurgu yapan Arslan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle geçmişimize sahip çıkma yönünde verdikleri destek ve bunun geleceğe taşıma yönündeki iradeleri çok önemli. Sadece Kastamonu’da değil birçok yerde bu anlamda ciddi himayeleri var. Görüyoruz ki Cumhurbaşkanımızın sizin aracılığınızla Kastamonu’ya dokunuşları gerçekten çok şeyi değiştirmiş. İnşallah bundan sonra da değiştirmeye devam edecek. İnsanımız bir hakkı teslim ediyor. Yeter ki siz ona hizmet edin. Yeter ki AK Belediyecilik çerçevesinde gönül gözüyle ona bakın, gönül belediyeciliği yapın. Kastamonulu bu hakkı teslim edecektir, buna hiç şüphemiz yok” şeklinde konuştu.

“Partimiz istişare ve değerlendirmeye çok önem veriyor”

AK Parti’nin istişare ve değerlendirmeye önem verdiğini söyleyen Eski Bakan Ahmet Arslan, “Biz de bugün Genel Merkezimiz adına İl başkanlığımızda il başkanımız ve arkadaşlarımızla birlikte belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi belirlenmesi, incelenmesi ve onaylanması sürecinde istişare ve değerlendirme yapacağız. Bu çalışmalar da amacımız vatandaşa hizmet edecek, vatandaşın derdiyle dertlenecek vatandaşa, halka hizmeti hakka hizmet bilecek bir liste liste oluşturmaktır amacımız gayemiz budur” cümlelerini kullandı.

“Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gerçekten iyi bilen bir belediyeciliğim var"

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise Kastamonu alt yapısını çok iyi bilen bir kişi olduğunu ifade ederek, “İnsanlarımızın memleketlerinde, topraklarında rahat dostane birbiri ile birbirini seven kardeşçe, dostluk içerisinde bütün problemlerini çözebilen bir şekilde belediyeyle kaynaşıp çalışmalarını sağlayabilmekte. Onun içinde biliyorum ki bütün vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gerçekten iyi bilen bir belediyeciliğim var. Yaklaşık 30 seneyi geçen bir süredir sayın bakanım yani altını da bilir üstünü de bilir. Yani alt yapıyı tamamen alt yapıdan gelen bir kişiyim. Su şebekeleri şefi olarak başladığımda su boruları, kanalizasyon alt yapı ile ilgili her türlü durumunu bilen Kastamonu’nun kişilerinden birisiyim. Üst yapıda da yaklaşık her türlü hizmetlerde bulundum Kastamonu’da bu zamana kadar. Ve bundan sonrada iyi bir şekilde belediye başkanlığı dönemimde de çalışmalarımı sürdürdüm. Önümüzdeki dönemlerde inşallah hem kendi ekip arkadaşlarımızla hem teşkilatımızın hem genel merkezimizin merkezi idareler, hükumetimizin katkı ve destekleriyle birlikte beraberlik içerisinde Kastamonu’ya daha çok hizmet üretmeye talibim” ifadelerini kullandı.

Ziyaret daha sonra toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.