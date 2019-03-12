Ulaştırma Bakanlığı: Uçuşları ikinci bir karara kadar durduruldu

Türk Hava Yolları (THY), filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının ticari operasyonlarını ikinci bir karara kadar durdurma kararı aldı.

Yahya Üstün'dan açıklama

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün "Filomuzda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının ticari operasyonları,13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurulmuştur" ifadelerini kullandı

Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama

Bu arada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yurtdışında 5 ay içerisinde Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların karıştığı iki farklı kazanın muhtemel oluş sebepleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmiştir. Söz konusu değerlendirmeler neticesinde Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşları, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulmuştur" denildi.

THY'nin filosunda 12 adet Boeing 737-Max var

Etiyopya Havayolları'nın geçen pazar günü Addis Ababa'dan Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737 Max 8 ile beraber aynı model uçağın son 5 ayda ikinci kez düşmesi sonrası dikkatler Boeing 737-Max tipi uçaklara çevirilmişti. THY'nin filosunda ise 11 adet Boeing 737-800 Max ile bir adet 737-900 Max bulunuyor.

Etiyopya'da düşen uçaktaki 157 kişi öldü

Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden Pazar günü 149 yolcu ve 8 mürettebatı ile Kenya'nın Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçaktan kurtulan olmadı. 2018 yılı üretim tarihli uçağın aynı modeli de 29 Ekim 2018'de adı büyük bir kazaya daha karışmıştı. Endonezya Lion Havayolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçak, Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken denize düştü. Kazada 181 yolcu ve 8 mürettebat yaşamını yitirdi. Etiyopya Havayolları'nın düşen Boeing 737 Max 8 ile beraber aynı model uçağın son 5 ayda ikinci kez düşmesi sonrası dikkatler Max 8 tipi uçaklara çevrilmişti.

Dünya genelinde birbiri ardına havayolu şirketleri Boeing 737 Max 8 tipi uçakları yere indirme kararı aldılar.