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Gündem Ulaştırma Bakanı'ndan "Türkiye Hızlanıyor" videosu
Gündem

Ulaştırma Bakanı'ndan "Türkiye Hızlanıyor" videosu

Yeniakit Publisher
2023-12-07 08:01:00 -

Seyhan Nehri'nin ayırdığı Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan 1669 metre uzunluğundaki Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki dev bayrak büyük beğeni topladı.

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 1699 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğindeki dev Türk bayrağının ve Atatürk posterinin altında Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları yapıldı.

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Uraloğlu paylaşımına, "Seyhan Nehri'nin Gerdanlığı “Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü” Türkiye’nin 4. en uzun köprüsü ile ulaştırmada çağ atlatan eserlerimizle" notunu düştü.


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