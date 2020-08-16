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Ulaşımı olmayan koyda mahsur kaldılar

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, ulaşımı olmayan koyda mahsur kalanları kurtarmak için AFAD ekipleri seferber oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 05:55:00 -
Ulaşımı olmayan koyda mahsur kaldılar

Zonguldak'ta Muslu beldesine bağlı Göbü köyünde denize giren bir kişiyi kurtarmaya çalışan ve dalgalar nedeniyle koya sığınan 8 kişinin kurtarılması için çalışma yapıldı.

AFAD görevlileri jandarma ve çevre sakinleri koya bakan uçurmadan mahsur kalanlar için yiyecek gönderdi.

Kötü hava koşulları engel oldu

Hava koşullarının uygun olmaması sebebiyle olay yerine helikopter gönderilemedi.

Koyun yakınlarına Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot ekibi ve bir firmaya ait römorkör de gönderildi. Sert dalgalar nedeniyle botlar kıyıya yanaşamadı.

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