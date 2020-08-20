Ulaşımda mikro hareketlilik araçları için "ortak akıl" toplantısı yapılacak

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter (e-Scooter) gibi "mikro hareketlilik sistemleri"nin altyapısını oluşturmak ve yol haritasını hazırlamak amacıyla sektördeki tüm paydaşların katılımıyla "ortak akıl" toplantısı yapacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilecek toplantıda, ulusal ve uluslararası sektör temsilcileri bir araya gelecek.

"Mikro Hareketlilik Odak Grup Toplantısı"nda, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği, MÜSİAD, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, TÜSİAD ile ulusal ve uluslararası sektör temsilcileri buluşarak, ulaşımda mikro hareketliliği masaya yatıracak.

- Gençlerin tercihi e-bisiklet ve e-scooter yaygınlaşacak

Genç kullanıcılar başta olmak üzere vatandaşlar tarafından son dönemde mikro ulaşım araçlarına ilgi artarken, elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter gibi araçların yaygınlaşması öngörülüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilecek bugünkü toplantıda, başta gençler arasında olmak üzere, şehirlerde tercih edilmeye başlanan ve kısa sürede motorlu taşıtlara alternatif bir ulaşım türü haline gelmesi beklenen bu araçların kullanımı değerlendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, elektrikli bisiklet, scooter ve türevleri gibi çağdaş mikro hareketlilik sistemlerinin şehirlerde ulaşımın çehresini değiştirdiğini ve yaşam kalitesini de artıran bir unsur haline geldiğini bildirdi.

Söz konusu alanda yapılacak yeniliklerin, mikro hareketlilik sistemlerinin yaygınlaşması, kullanıcı kazanımlarının da sürdürülebilir hale getirilmesi olduğunu belirten Karaismailoğlu, Mikro Hareketlilik Odak Grup Toplantısı ile alandaki tüm paydaşların bir araya getirilerek yapılacakların multi-disipliner bir bakış açısıyla oluşturulmasının amaçlandığı aktardı.



- "Scooter için altyapı hazırlıyoruz"



Karaismailoğlu, Türkiye'yi tüm ulaşım modlarında insan odaklı, akıllı ve modern ulaşım yöntemlerini hayata geçirerek sağlıklı bir ulaşım sistemiyle donatmak için çalıştıklarına dikkati çekerek, "Çağımızda ulaşımda yaşanan değişim ve dijital altyapıdaki hızlı dönüşüm yenilikleri de beraberinde getiriyor. Özellikle şehir içi kısa mesafelerde insanların kolay ulaşım aracı olarak tercih ettikleri 'scooter'lar da ulaşımın bir parçası haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Trafikte sıkışıklığı ve hava kirliliğini azaltmak, yaşam kalitesini artırmak için kullanımı her geçen gün artan "scooter"lara icracı bakanlık olarak bir altyapı hazırladıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Mikro Hareketlilik Odak Noktası Toplantılarımız ile tüm paydaşları bir araya getirerek bu konuda temel taşları oluşturacak önemli görüşmeler yapacağız. Mikro hareketlilik araçları, ulaşımın kurallarının yeniden yazılmasına vesile oluyor. Ulusal ve uluslararası katılımcılar ile gerçekleştireceğimiz ortak akıl toplantılarıyla ulaşımın yeni yol haritası için çalışacağız."



Mikro Hareketlilik Odak Grup Toplantılarına, ilgili kurum ve kuruluşların yanı sıra Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri AŞ, Hergele Electric Scooters, Martı Tech, Palm Tech, ETKU, HOP! Scooters, Bizero, DUCKT, Yapıdrom, Kumru Scooter, Eşarj-Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri AŞ de sektör temsilcileri olarak katılacak.

Uluslararası katılımcı olarak ise Bicycle Mayor of Amsterdam, Lime, Circ, Technische Universitat Berlin, Arizona State University, Lund University, Bird, Spin Scooter, Lyft, Skip Ride, Clicktrans, Nacto, Voi Technology, ETSC, Wind Mobilty, Felyx Scooter, Tier, University of Waterloo ve Helbiz toplantılarda yer alacak.