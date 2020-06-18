Ulaşımda kişisel tedbirler öne çıktı

Covid-19 tehdidinden ötürü hijyenik ve güvenli araçlara rağbetin yoğun olduğunu dile getiren motosiklet üreticileri, “Bunu rakamlar da teyit ediyor. Nitekim 2 ve 3 tekerlekli ürünlerimizin satışları 4-5 ayda yüzde 15 arttı” diyorlar.

Motosiklet piyasasının canlandığına işaret eden aynı üreticiler, “Bunda otobüse ve dolmuşa binmekten imtina edilmesinin, otomobilin güvenli bulunmamasının da payı büyük” ifadesini kullanıyorlar.

İkinci eller ön planda

Dolar kurunda dalgalı eğilimin devam etmesinden, ilave vergi oranının yüzde 30’a çıkarılmasından dolayı sıfır motosikletlerin fiyatlarının yükselmesi ikinci elleri ön plana çıkarıyor. Eylül ayında ek vergilerde indirime gidilmesi veya iptal edilmesiyle bu durumun değişmesi bekleniyor.

Fiyatlar cep yakıyor

Şu aşamada sıfır motosikletlerin fiyatları 70 bin lira ila 100 bin liradan satışa sunuluyor. Fiyatlar markaya, modele ve cc’ye göre değişiyor. İkinci el fiyatları ise 5 bin liradan başlıyor, 30 bin lirayı buluyor.

Ehliyet almak kolay

Öte yandan motosiklet ehliyetine sahip olabilmek için 7 günlük teorik eğitim almak gerekiyor. Eğitim için sürücü adaylarının minimum bin 800 lirayı, maksimum 2 bin 300 lirayı gözden çıkarmaları gerekiyor. Adaylar 5 çeşit ehliyet sınıfı için başvuruda bulunabiliyor. Bu sınıflar şöyle:

l M sınıfı ehliyet 2-3-4 tekerlekli moped kullanıcılarına,

l A1 sınıfı ehliyet 2-3 tekerlekli silindir hacmi 125 santimetreküpü geçmeyen sepetli ve sepetsiz motosiklet kullanıcılarına,

l A2 sınıfı ehliyet motor gücü 35 kilovatı geçmeyen 2 tekerlekli ve 15 kilovatı geçmeyen 3 tekerlekli sepetli veya sepetsiz motosiklet kullanıcılarına

l A sınıfı ehliyet; motor gücü 15 kilovatı geçen 3 tekerlekli, motor gücü 35 kilovatı geçen sepetli veya sepetsiz 2 tekerlekli motosiklet kullanıcılarına,

l B1 sınıfı ehliyet; motor güçleri 15 kilovatı geçmeyen aracın ağırlığı 400 kilogram olan veya yük taşımacılığında kullanıldığında 550 kilogramı aşmayan 4 tekerlekli motosiklet kullanıcıları ile batarya ağırlığı dikkate alınmadan hesaplanan elektrikli araç kullanıcılarına veriliyor.