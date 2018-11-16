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Ulaşıma kar engeli: Yüzlerce araç mahsur kaldı

Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Akseki kara yolu Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle, ulaşım durdu. Yolda kalan yüzlerce araç için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

16 Kasım 2018 Cuma 01:37
Ulaşıma kar engeli: Yüzlerce araç mahsur kaldı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Seydişehir-Antalya kara yolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde görüş mesafesi düştü.

Seydişehir Bölge Trafik ekipleri, araçların güvenli geçişi için yoğun mesai harcıyor. Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kara yolunun Seydişehir ilçe çıkışına yakın bölümünde çekiciler, hazır bekletiliyor.

YÜZLERCE ARAÇ MAHSUR KALDI

Öte yandan, kış lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmiyor. Yolda kalan yüzlerce araç ise kurtarılmaya çalışılıyor.

Kent merkezinde ise akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla cadde ve meydanlar, beyaz örtüye büründü. Bazı vatandaşlar da Mevlana Müzesi çevresinde mevsimin ilk kar yağışını görüntüledi.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 01:37
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