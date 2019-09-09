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Ulaşım zabıtası Alanya’da denetim yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Zabıtası, Alanya’da rutin olarak gerçekleştirdiği denetimlerini sürdürüyor.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:20
Ulaşım zabıtası Alanya’da denetim yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Zabıtası, Alanya’da rutin olarak gerçekleştirdiği denetimlerini sürdürüyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Zabıtası ve Alanya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü işbirliği ile Alanya’nın muhtelif noktalarında denetimler yapıldı. Özel halk otobüsleri, servisler ve taksiler, denetim noktalarında durdurularak, çalışma belgeleri, genel evraklar, sürücülerin kılık kıyafetleri, araç içi klimalar ve müşteri memnuniyeti bakımından denetlendi.


Ulaşım zabıtası ve polisler tarafından Alanya’nın batı bölgesinde yapılan denetimlerde evrakları eksik olanlara, araçlarında trafiğe aykırı fazlalıklar bulunanlara ve kılık kıyafeti düzgün olmayanlara uyarıda bulunuldu. Kurallara uymayan ve istenilen evrakları bulundurmayan 15 araca yasal işlem yapıldı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:20
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