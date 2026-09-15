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Ertuğrul Doğan'ın bu hamlesi gündem olacak gündem! Müthiş bir isim Papara Park'a doğru...

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Ertuğrul Doğan'ın bu hamlesi gündem olacak gündem! Müthiş bir isim Papara Park'a doğru...

Trabzonspor yeni teknik adamını arıyor.

#1
Foto - Ertuğrul Doğan'ın bu hamlesi gündem olacak gündem! Müthiş bir isim Papara Park'a doğru...

Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi. Bordo-mavililerin, Türkiye'den yalnızca 7 ay önce ayrılan eski Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis için Ludogorets ve Alman çalıştırıcıyla görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

#2
Foto - Ertuğrul Doğan'ın bu hamlesi gündem olacak gündem! Müthiş bir isim Papara Park'a doğru...

Trabzonspor'da Fatih Tekke sonrası yeni teknik direktör arayışları devam ediyor. Bordo-mavili yönetim, takımın başına getirilecek isim konusunda çalışmalarını sürdürürken listeye sürpriz bir teknik adam daha eklendi.

#3
Foto - Ertuğrul Doğan'ın bu hamlesi gündem olacak gündem! Müthiş bir isim Papara Park'a doğru...

Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor, şu anda Bulgaristan ekibi Ludogorets'i çalıştıran Thomas Reis'i gündemine aldı. Bordo-mavililerin hem Ludogorets yönetimiyle hem de deneyimli teknik adamla görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

#4
Foto - Ertuğrul Doğan'ın bu hamlesi gündem olacak gündem! Müthiş bir isim Papara Park'a doğru...

Türk futbolunu yakından tanıyan Thomas Reis, Temmuz 2024 ile Şubat 2026 arasında Samsunspor'u çalıştırdı. Alman teknik adam, kırmızı-beyazlıların başında çıktığı 72 karşılaşmada 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyet alarak 1,63 puan ortalaması yakaladı. Şubat ayında Samsunspor'dan ayrılan Reis'in Türkiye macerasının üzerinden henüz 7 ay geçti.

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