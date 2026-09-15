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İsmail Kartal sonrası hazırlık mı? Vitor Pereira'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Dönmeye hazırım

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İsmail Kartal sonrası hazırlık mı? Vitor Pereira'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Dönmeye hazırım

Fenerbahçe'de gelmeyen istikrar sonrası tekrar ibre eski teknik adama yöneldi.

#1
Foto - İsmail Kartal sonrası hazırlık mı? Vitor Pereira'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Dönmeye hazırım

Vitor Pereira'nın, İsmail Kartal'ın istifa ettiği gecenin sabahında Fenerbahçe Kulübü ile temas kurarak dönmeye hazır olduğunu ilettiği ortaya çıktı.

#2
Foto - İsmail Kartal sonrası hazırlık mı? Vitor Pereira'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Dönmeye hazırım

Roma maçından sonra yaşanan gitgellerin ardından Gaziantep maçında alınan 0-0'lık skor, Fenerbahçe'de bambaşka bir dönemin açılmasını sağladı... İddialara göre Antonio Conte reddettiği için sarı-lacivertliler İsmail Kartal'la devam ederken, Gaziantep beraberliği sonrasında Aziz Yıldırım'ın belirgin "sessizliği" camiada başka başka yorumlara neden oldu.

#3
Foto - İsmail Kartal sonrası hazırlık mı? Vitor Pereira'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Dönmeye hazırım

İddialara göre Yıldırım, "şampiyonluk" sözü verdiği sezonda önünde hiçbir engelin durmasını istemediği için İsmail Kartal'ı göndermeye karar verdi. Bu arada Kartal'ın istifa ettiği gecenin sabahında sürpriz bir ismin kulüple temas kurduğu ve "Fenerbahçe'ye dönmeye hazırıml" dediği iddia edildi.

#4
Foto - İsmail Kartal sonrası hazırlık mı? Vitor Pereira'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Dönmeye hazırım

Bu ismin daha önce Aziz Yıldırım ve Ali Koç'la çalışan Vitor Pereira olduğu iddia edildi.

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