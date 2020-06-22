Ulaşım ve altyapı sektör temsilci ve yöneticileri, “Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi”nde bir araya geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaşım ve Altyapı Sektör Temsilci ve Yöneticilerini “Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi”nde bir araya getiriyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, devlet ve özel sektörün dijitalleşme sürecinde eşgüdüm ve iş birliğini pekiştirmek üzere, sektör temsilcilerini ‘Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi’nde buluşturuyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından başlatılan ‘Dijital Farkındalık ve Siber Vatan’ kampanyası çerçevesinde hayata geçirilen zirve, 23-24-25 Haziran tarihlerinde, internetten canlı yayınlanacak. https://dijitalgelecek.uab.gov.tr/ adresinden kamuoyunun erişimine açılan toplantı serisi, gerçek zamanlı olarak izleyiciye ulaşacak.

Zirvede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dijital takipçilerle bir araya gelecek. 24 Haziran Çarşamba akşamı saat 20’de Hakan Çelik’in canlı yayın programına özel bir oturumda konuk olacak Bakan Karaismailoğlu, karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolları ve altyapı projelerindeki hizmet odaklı dijitalleşme süreçleri ile, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın gelecek vizyonunu ele alacak ve takipçilerden gelen soruları cevaplandıracak.

Zirve öncesinde görüşleri paylaşan Bakan Karaismailoğlu, zirvenin devlet ve özel sektör arasında anlayış birliğinin pekiştirilmesine ve gelecek yılların dijital dönüşümün ışığında tasarlanmasına katkı sunacağını ifade etti. Oturumun internet üzerinden canlı olarak yayımlanacağını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “Bu zirve sektör temsilcilerini ‘Lojistik’, ‘Mobilite’ ve ‘Erişim’ başlıklı sohbetlerde bir araya getirecek. Bu yönüyle Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi, kendi alanında bir ilktir. Zirveyi sektörlerin lider yöneticileri ile Bakanlığımızın iş birliği ortamında internet üzerinden yayınlayacağız” dedi.

Zirve katılımcıları arasında; TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Turkcell CEO’su Murat Erkan, İGA CEO’su Kadri Samsunlu, Getir CEO’su Nazım Salur, MNG Kargo CEO’su Salim Güneş, Martı CEO’su Oğuz Alper Öktem ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran gibi kamu ve özel sektör yöneticilerinin bir arada bulunduğu başarılı isimler yer alacak.