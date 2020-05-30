Ulaşım lüks olacak

Buğra Kardan

Güvenli hizmet vereceğiz

Covid-19 tehlikesinden ötürü uçaklar ve trenler gibi otobüslerin de yarı kapasiteyle çalışmaları şart koşuluyor. Bu durumun bilet fiyatlarını bir miktar arttıracağı öngörülüyor. Otobüs acentelerinin yetkilileri; hem sosyal mesafe kurallarının hem de hijyen çalışmalarının gelirlerini aşağı, giderlerini yukarı çekeceğine işaret ediyor ve “Haliyle biletler daha pahalıya mal olacak” diyorlar. Aynı yetkililer, yolcularını güvenli bir şekilde taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtiyorlar.

Maliyetler katlanıyor

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada hijyen uygulamalarının maliyetlerini yüzde 3-4 sosyal mesafe kurallarının da yüzde 50 arttırdığına dikkat çekerek, “Buna rağmen koltuk fiyatları makul seviyelerde” ifadesini kullandı.

Otobüs bileti için tavan fiyat belirlendiğini hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti: “Yeni dönemde 2 bin kilometre yol için azami 500 lira, bin 600 kilometre için de 400 lira talep edilecek. Örneğin İstanbul’dan Ankara’ya maksimum 160 liraya, İzmir’e de 165 liraya seyahat edilecek. Uygulama yolcuları, tüketicileri koruyacaktır. Otobüs acentelerinin birbirleriyle rekabet etmelerini, kampanyalar hayata geçirmelerini de önlemeyecektir. Çünkü fiyatları indirmek serbest. Yani tavan fiyat yerinde bir karardır ama Covid-19’un acentelere verdiği zararı tam olarak karşılamamaktadır.”

Kritik çağrı

Sosyal mesafe kurallarının yeniden ele alınmasını savunan Yıldırım, “2+1 koltuklu otobüslerimiz, her seferde 7-8 yolcu eksik taşıyor. Bu sorunun önüne geçilmeli, cam kenarlarında yer alan koltukların satışlarına olur verilmelidir. Ayrıca aynı evi paylaşan aile bireylerinin bir arada yolculuk etmelerine imkân tanınmalıdır” çağrısında bulundu.

Önemli tedbirler

Covid-19’un yayılımını durdurmak için gerekli her tedbir aldıklarını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti: “Otobüslerimizi devamlı yıkıyoruz. Belli başlı yerleri ilaçlıyoruz. Şoförlerimizi, host ve hosteslerimizin durumlarını takip ediyoruz. Otobüslerimize inen binenleri kontrol ediyoruz. Yolcularımızın ısılarını ölçüyoruz, birbirleriyle yakın temasa girmelerini engelliyoruz."