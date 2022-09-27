Ulaşım alanında tarihi icat! Hem enerji gerekmiyor hem havada gidiyor

Yeni Akit/Ankara

800 metre uzunluğundaki deneme hattında tren, nadir topraktan oluşturulmuş çok güçlü mıknatıslar aracılığıyla hareket ediyor. 88 yolcu kapasiteli olup normalde saatte 80 kilometre hızla yol alan tren, saatte en çok 120 kilometre hıza çıkabiliyor. Tasarımdan yükümlü Jiangxi Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacılarına göre, bu tren son derecede az miktarda elektrik harcıyor. Yapım maliyetinin ise bir metro aracının onda biri kadar olduğu belirtiliyor. Bu da, hiç kuşkusuz ki, ucuz ve az enerji harcayan ulaşım araçlarına sahip olmak isteyen tüm belediyelerin iştahını kabartıyor.

600 km hızla giden maglev trenler de var ama çok enerji tüketiyor



Çin, raylar üstünde raya değmeden saatte 600 kilometreye varan bir hızla gidebilen maglev tren teknolojisine çok ciddi yatırım yapıyor. Ancak bunlar, "Sky Train"in aksine, çok miktarda enerji tüketen araçlar. Öte yandan bu yeni teknolojinin yaygınlaşmasının, bol miktarda nadir metal stokuna sahip olan Çin için çok ciddi bir fırsat oluşturduğunun da altı çizilmelidir. Dünyanın mıknatıs üretiminde kullanılan nadir madenlerin yüzde 80 kapasitesi Çin tarafından kontrol ediliyor. Bilim insanları 2000'li yılların başından beri bu proje üzerinde çalışıyor. Ancak son yıllarda yapay zekanın gelişmesi, araştırmacılara bu alanda çok önemli ilerlemeler kaydetme olanağı sağladı.