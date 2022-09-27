  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Ulaşım alanında tarihi icat! Hem enerji gerekmiyor hem havada gidiyor
Teknoloji

Ulaşım alanında tarihi icat! Hem enerji gerekmiyor hem havada gidiyor

South China Morning Post gazetesinde yayımlanan bir habere göre, ulaşım sektöründe tarihsel bir dönüm noktasına dikkat çekildi. Çin, ilk asılı mavi manyetik treninin (maglev) testlerini başlattı. ‘Sky Train’ adı verilen bu taşıt aracı, rayların altında ama raylara değmeden havada uçan ve çok az enerji kullanan bir araç.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 14:21:00 - 2022-09-27 14:28:23
Ulaşım alanında tarihi icat! Hem enerji gerekmiyor hem havada gidiyor

Yeni Akit/Ankara

800 metre uzunluğundaki deneme hattında tren, nadir topraktan oluşturulmuş çok güçlü mıknatıslar aracılığıyla hareket ediyor. 88 yolcu kapasiteli olup normalde saatte 80 kilometre hızla yol alan tren, saatte en çok 120 kilometre hıza çıkabiliyor. Tasarımdan yükümlü Jiangxi Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacılarına göre, bu tren son derecede az miktarda elektrik harcıyor. Yapım maliyetinin ise bir metro aracının onda biri kadar olduğu belirtiliyor. Bu da, hiç kuşkusuz ki, ucuz ve az enerji harcayan ulaşım araçlarına sahip olmak isteyen tüm belediyelerin iştahını kabartıyor.

600 km hızla giden maglev trenler de var ama çok enerji tüketiyor


Çin, raylar üstünde raya değmeden saatte 600 kilometreye varan bir hızla gidebilen maglev tren teknolojisine çok ciddi yatırım yapıyor. Ancak bunlar, "Sky Train"in aksine, çok miktarda enerji tüketen araçlar. Öte yandan bu yeni teknolojinin yaygınlaşmasının, bol miktarda nadir metal stokuna sahip olan Çin için çok ciddi bir fırsat oluşturduğunun da altı çizilmelidir. Dünyanın mıknatıs üretiminde kullanılan nadir madenlerin yüzde 80 kapasitesi Çin tarafından kontrol ediliyor. Bilim insanları 2000'li yılların başından beri bu proje üzerinde çalışıyor. Ancak son yıllarda yapay zekanın gelişmesi, araştırmacılara bu alanda çok önemli ilerlemeler kaydetme olanağı sağladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23